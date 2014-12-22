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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 07:57 BJT

《焦点》希腊总理提议明年大选，但仍难以保证第二轮投票选出总统

希腊媒体周一报导，总理萨马拉斯提名的总统候选人迪马斯(Stavros Dimas)可能在第二轮投票中获得169票，距离决定性的第三轮投票所需的180票还差11票。这使得投票结果仍然胜负难料。第二轮投票需要200票。

“又增加了几张支持票，不过我认为选出总统的机率很渺茫，”雅典调查机构ALCO的负责人Costas Panagopoulos表示。

周二的投票将于当地时间中午开始(1000GMT)，结果可能在一个小时后公布，金融市场和希腊的欧盟伙伴国都在密切关注。

在周二的选举中，预计候选人迪马斯不会直接胜出，但这次选情将为最终的选举结果提供线索。在第一轮投票中，只有五名独立议员支持迪马斯，使政府获得了160票。

正常情况下，萨马拉斯的任期在2016年中期结束，周日他呼吁议会给予支持，承诺让支持欧盟的独立人士进入政府，并在2015年底之前举行选举，以换取他们投票支持迪马斯。
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