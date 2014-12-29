焦点：希腊面临提前选举 股市和债市大跌

12月29日，希腊雅典，在进行完总统选举的最后一轮投票后，最后一名议员离开以后大厅。 REUTERS/Yannis Behrakis

路透雅典12月29日 - 希腊下月将提前大选，周一该国议会否决了总理萨马拉斯提名的总统候选人。刚刚摆脱经济危机的希腊，又陷入政治动荡的泥潭。

希腊10年期公债收益率(殖利率)飙至15个月新高，股市大幅挫跌。在周一决定性的第三轮投票中，前欧盟执委会成员迪马斯(Stavros Dimas)未能获得当选总统所需的180票，从而导致议会解散。

萨马拉斯将议会选举日期定在1月25日。

民调结果显示，左翼激进联盟党将赢得选举。该党希望免除一大部分国家债务，并取消欧盟和国际货币基金组织(IMF)对希腊的2,400亿欧元(2,900亿美元)纾困计划中所要求的财政节支条款。

虽然多数希腊人似乎并不希望提前选举，但萨马拉斯政府同意的纾困条款使很多人作出重大牺牲，而希腊困顿的经济也尚未明确显现改善迹象。

如果左翼激进联盟党赢得选举，将是反对纾困并决心推翻欧元区危机爆发以来节支举措的政党首次掌权。

“根据人民的意愿，以节支为条件的救助很快将成为过去，”该党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)在投票后表示，“未来已经开始。”

豪赌失利的萨马拉斯则敦促希腊人投票支持稳定，并誓言不允许任何人改变希腊在欧洲的地位。

在希腊似乎即将摆脱六年经济危机之际，此次投票结果使其面临新的政治不确定性。2012年几乎被逐出欧元区后，希腊经济今年恢复增长，并在四年后重返债市融资。

左翼激进联盟党数月来一直在民调中保持领先，但近几周相对于萨马拉斯所在的新民主党的优势有所缩窄。双方潜在的盟友都不够强大，意味着无论哪个政党在1月赢得大选，在组建新政府时都将面临困难。

若无法组成政府，希腊将再度面临金融危机，因为没有政府去完成纾困磋商，就无法发放逾70亿欧元援助资金。

IMF称，欧盟和IMF代表定于1月重返希腊，在新政府就位后将会恢复同希腊的磋商。IMF并补充称，希腊目前没有融资需要。

财长哈尔杜韦利斯(Gikas Hardouvelis)之前一直在协商提早退出纾困计划。他周一称，新政府将不得不寻求把退出纾困计划的时间推迟到2月以后。他表示，尽管希腊有充足资金，恐怕也需要增加发债以满足3月融资需求。

“磋商将会很困难，因为我们需要有一个政府，”哈尔杜韦利斯说道。

**动荡的市场**

希腊金融市场跌宕起伏，主要股指.ATG一度重挫11%，随后削减跌幅，希腊公债GR10YT=TWEB收益率跳涨到9%以上。主要银行股指数.FTATBNK跌逾11%，随后回升。

“最终一轮的投票结果令政治不确定性又要至少延续一个月，”Attica Bank财富管理主管Theodore Krintas说道。“没有人知道提前大选能否产生一个可持续的政府。”

但较2012年不同的是，希腊最近的政治风波在欧洲其它市场引起的震动并不大，有迹象显示欧元区相信风险的扩散料也有限，且可以得到控制。

为安抚市场，齐普拉斯近来态度显得比较温和，承诺让希腊留在欧元区，并通过协商来结束援助计划，而非单方面地一笔勾消。但他拒绝在取消节支措施上有所让步。

在投票表决后数小时，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)警告，若希腊脱离改革道路，将难以提供协助，且任何新政府必须遵守前任政府所签署的协定。(完)

(编译 王颖/张荻/孙茉莉/龚芳; 审校 郑茵/张涛)

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