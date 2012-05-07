选民反对财政紧缩计划 希腊前景令人惴惴不安

5月7日，希腊新民主党领袖Antonis Samaras（右）与左翼联盟(Left Coalition)领导人Alexis Tsipras在国会握手。 REUTERS/Handout

* 希腊第一次组阁努力失败

* 市场担心希腊可能退出欧元区

* 默克尔告诉法国候任总统"没有重新谈判"

* IMF展现对财政节支的新弹性

路透雅典/巴黎5月7日电---希腊和法国选民强烈反对节支举措,周一撼动欧元区,外界对希腊在欧元区前景的疑虑加深,引发对欧元以及股市的不安情绪.

希腊陷入动荡,此前周日大选左翼和右翼势力增强,力挺欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困案的两大主流政党反而失去国会多数.

周一希腊能否避开破产和留在欧元区的不确定性加深,因保守的新民主党领袖Antonis Samaras未能在数小时内组建联合政府.新民主党在这次大选的得票率最高.

Samaras原本有三天的时间可以组建政府,但他组建全国联合政府的呼吁未能获得各方响应.

在得到帕普利亚斯(Karolos Papoulias)总统有关协商组建联合政府的授权後不久,Samars就承认失败,因在反对纾困计划的政党那里连续碰壁.

"这是不可能的,"他对记者表示,"我交还这项授权."接下来将由左翼联盟(Left Coalition)领导人Alexis Tsipras寻求组建政府,他的党派亦反对希腊纾困计划中的节支条款.

不过,欧盟执委会发言人Amadeu Altafaj表示:"要想达成目标和(实现)希腊债务的可持续性,全面而及时地执行该计划是极为关键的."

与希腊相比,法国大选结果影响相对较小,社会党候选人奥朗德击败了保守派现任总统萨科齐.奥朗德希望将欧洲的政策重点从紧缩财政转移到恢复经济成长上面来.

之前公开支持萨科齐的德国总理默克尔承诺将"张开双臂"欢迎奥朗德,并与之一道维持稳固的法德合作关系.

但她也明确表示,不会重新谈判财政纪律条约.奥朗德曾表示,除非在条约中加入促进经济增长的措施,否则法国不会批准.

"德国人民认为,财政条约是不能讨价还价的,我个人也这麽认为.条约已经过协商,并得到25国的签署,"默克尔对记者表示.

"我们正处在一场争论之中,法国在其新总统的领导下将会强调他们自己的重点.但是我们实际上是在讨论同一个问题的两个方面--只有将稳健财政与经济成长相结合,才能取得进展."她补充说.

欧元集团主席贾克表示,他周一已告诉奥朗德,欧盟财政协议没有重新协商的余地.

"调整欧盟财政内容将是不可能的,在这方面将不会重新开展正式协商,"贾克在奥朗德与他通电话後表示.

但他并称:"有可能会增加促进经济成长的内容,不一定采取协议的形式."

**南欧民众处境艰难**

奥朗德当选给处境艰难的南部欧洲国家的领导人增添了新的盟友,他们可合力减缓德国推动节支措施的力度,因节支计划已导致这些国家的问题恶化.在周日晚间与奥朗德的通话中,意大利总理蒙蒂承诺,会协助促进欧洲政策重新聚焦于经济成长.

国际货币基金组织(IMF)周一的立场再有松动,称若经济增长疲弱,将在敦促重债国控制预算的步伐方面展现更多灵活性.

IMF总裁拉加德在苏黎世的演讲中表示,IMF知道财政紧缩遏制经济成长,此举在经济低迷时期实施的影响更加糟糕.因此,调整节支措施和采取适宜的步伐是至关重要的.

"随着明年临近,各国需要保持经济稳定.若经济增长逊於预期,他们应坚持已宣布的财政刺激措施,而不是坚持已宣布的财政平衡目标,"他说.

她并称,全球发达经济体仍需要削减债务,否则会面临更多麻烦.

"最重要的是,拟定一份可信赖的中期减债计划,"她说."倘若不拿出减债计划,各国很快将被迫进行更大力度的调整."

希腊和法国选举令投资者紧张不安,削弱了市场对欧洲削减支出并解决债务危机计划的信心.

欧元兑美元在亚洲市场一度跌至三个月低点1.2955,随後出现反弹,1830GMT时报在1.3050附近.欧洲股市早盘因希腊消息走低,但之後大多出现反弹,希腊股市除外,下跌6.67%.

法国公债免遭抛售,表明市场对温和的奥朗德更感轻松.法国10年期公债收益率跌至七个月最低.

希腊未能实现2010年4月签署的首个纾困案的目标,这导致第二个纾困案对民间债务进行重组.

官员们表示,现在将不能容忍出现任何形式的进一步倒退,特别是国际货币基金组织(IMF)本就对参与第二个纾困案态度勉强.

欧元区领导人至今已竭尽全力来避免希腊违约和退出欧元区,德国总理默克尔称这样会带来灾难性後果,官员们也担心这可能为其他身陷困境的南欧国家设下先例.

但在评级为AAA的德国、荷兰和芬兰,公共对进一步救助的支持热情正逐渐消退,令人怀疑他们是否愿意继续支持希腊.

一些欧洲外交人士和分析师数月来已在预测希腊退出欧元区的可能性.

花旗首席经济学家布堤尔(Willem Buiter)在2月6日发表的研究报告中,将其对希腊未来18个月退出欧元区的可能性预估从之前的25-30%上调至50%.花旗周一将这种可能性上调至50-75%.(完)

--编译 戴素萍/郑茵/肖群英/王兴亚;审校 张涛/艾茂林/程琳

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