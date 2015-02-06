《热点透视》欧洲央行对希腊银行业的警告仍是合理的

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay；编译 许娜

路透伦敦2月5日 - 欧洲央行(ECB)在打政治牌。其管委会2月4日决定撤销希腊债券的宽待，不再允许希腊银行业将国内公债作为换取融资支持的抵押品。从技术上来说，欧洲央行没有越界；但实际上，它却是在施压希腊政府放低姿态，并与欧元区伙伴国达成协议。不过，即便使出政治手段，欧洲央行的决定看来还是合理的。

欧洲央行已经暗示，如果2月底以后，希腊不再遵守与债权人达成的某种形式的援助计划，那么该国银行业者将无法再利用逾250亿欧元的政府担保债券和公债来获得低息流动性。欧洲央行2012年也曾这么做过--当时也是希腊看来可能退出欧元区。这些债券仍能作为获得希腊央行紧急流动性援助(ELA)的抵押品。

欧洲央行官员并不只是出于货币政策考量而采取行动。他们本可以保留弹药，再等上个几周。但希腊新政府的行动及其1月25日当选以来发表的声明，都让欧洲其他政府感到担忧。希腊财长瓦鲁法基斯一直在宣称本国无力偿债。他与欧洲央行总裁德拉吉2月4日的会晤可能已加剧了对希腊行动计划的担忧。

从理论上来说，央行不应采取政治行动。但欧洲央行是欧元区唯一的中央机构。而且与以往的行动相比--例如把某些具体的经济政策强加给爱尔兰、西班牙或葡萄牙政府，插手这件事就算不上什么。

此外，欧洲央行目前直接监管希腊的四大银行。欧洲央行可以对希腊银行业的偿债能力施压。希腊四大银行全都通过了10月的压力测试，但不良贷款正在增加，旗下资本中也有很大一部分是对政府税务相关的债权，而政府本身已捉襟见肘。因此，如果对偿债能力做出硬性要求，那么甚至可能会阻止希腊银行业使用紧急流动性援助。目前，欧洲央行与希腊的僵局还只可以被视作灵活应对希腊政府所提要求的第一步。(完)

(译文审校 王丽鑫)