希腊渐行渐远 欧盟前途未卜

欧盟各国政府拒绝拯救希腊免于债务违约，欧洲以共同货币把区内各国凝聚为牢固联盟的伟大计划陷入前途未卜的境地。虽然欧元区除希腊外的18国财长纷纷表示坚持认为希腊应留在欧元区，但却难掩他们对希腊左派政府拒绝债权人最后提议以及坚持公投的决定甚感恼怒，部分官员甚至私下说希望把希腊赶出去。路透