综述：希腊总理齐普拉斯愿意作出让步 惟前提是换取债务减免

路透雅典/布鲁塞尔6月13日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)表示，他愿意作出令人不快的让步，以确保和国际债权人达成协议，惟前提是能够换取债务减免，但这是德国方面拒绝赞同的事。

希腊在接近可能债务违约和破产之际，齐普拉斯在向欧盟提出反提案前，告知其协商小组，若无债务减免，其将拒绝任何的解决方案。

再过两个多星期，希腊必须向国际货币基金组织(IMF)偿还16亿欧元的贷款，但如今希腊囊中羞涩。

希腊官员周六已抵达布鲁塞尔，继续就改革协议与欧盟和IMF债权人进行谈判。该谈判在周四陷入僵局。

希腊所提出的反提案，已在预算方面做出让步，希望能打破危及希腊在欧元区前途的谈判僵局。

齐普拉斯已清楚表明，他愿意让步，但坚持要有德国总理默克尔所不可能接受的附带条件。

“如果我们有可接受的解决办法，那么无论妥协方案有多困难，我们都会一肩挑起，因为唯一的条件就是脱离危机和纾困，”一位政府官员援引齐普拉斯的话称。

齐普拉斯所说的“可接受的解决办法”一辞，指的是长久以来要求注销或重整希腊庞大债务中的一大部分，他相信如果希腊经济要开始东山再起，这是唯一法门。

希腊债务的主要债主是德国，在希腊2,400亿欧元纾困金中，德国是最大的出资者。一旦默克尔接受这样的提议，那么这笔借款将有去无回，这势必会引起德国政治家和纳税人的不满。

齐普拉斯暗示，如果不减免债务，他将拒绝任何协议。他称，“如果欧洲乐见分裂及持续的征服，那么我们将做出说‘不’的重大决定，并为人民和国家主权的尊严而奋战。”

**心理压力**

希腊政府发言人塞克拉瑞迪斯(Gabriel Sakellaridis)对Agora报纸表示，“政府寻求的解决办法将包括有减免债务、较低的初步预算盈余、不减薪和下调养老金，以及投资计划和重振经济。”

“债务减免并非是意识形态上的困扰或象征性的举措，而是帮助人民脱离苦海及经济东山再起的必要条件，”他并称。

由副总理及主要谈判者所率领的希腊代表团，已于周六下午稍晚和欧盟执委会及欧洲央行官员在布鲁塞尔会面，低调举行了协商。

希腊若是无力偿还IMF贷款，将会造成深远的影响。欧洲央行或许必须暂停支撑希腊银行业的紧急放款。焦躁不安的储户已大举从希腊各银行提领存款。

届时希腊可能必须对存款提领及海外付款实施资本管控，这将令希腊在欧元区的前途更加危险。

但塞克拉瑞迪斯否认这一情况的可能性。“希腊银行金融体系稳健且有偿付能力，这点每天都能证明。其他的理论只是协商的一部分，是一种(主要是心理上的)压力。”(完)

(编译 戴素萍 审校 于春红)

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