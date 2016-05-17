瑞银对希腊银行业者转持更正面的看法

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦5月17日 - 瑞银对希腊银行业者的看法已转为更为正面，理由是有迹象表明希腊与债权人谈判取得进展，意味着银行板块有望反弹。
“我们对希腊银行业者改持更具建设性的看法，并将Alpha Bank (ACBr.AT)的评级上调至‘买进’，”瑞银在周二发表的一份研究报告中称。
“尽管出发点非常具有挑战性，而且风险丛生，但我们看到了一个基本面投资故事，而且估值表现意味着还有更多上行潜力，”瑞银并称。
瑞银的观点与摩根史丹利对希腊银行的乐观看法相一致。摩根士丹利本月稍早预估，如果希腊及其债权人能够就释放新救助资金及减免债务达成协议，则希腊银行类股有望上涨90%。
雅典指标股指ATG.ATG股票指数今年以来累计下跌2%左右。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。