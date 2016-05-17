瑞银对希腊银行业者转持更正面的看法

路透伦敦5月17日 - 瑞银对希腊银行业者的看法已转为更为正面，理由是有迹象表明希腊与债权人谈判取得进展，意味着银行板块有望反弹。

“我们对希腊银行业者改持更具建设性的看法，并将Alpha Bank (ACBr.AT)的评级上调至‘买进’，”瑞银在周二发表的一份研究报告中称。

“尽管出发点非常具有挑战性，而且风险丛生，但我们看到了一个基本面投资故事，而且估值表现意味着还有更多上行潜力，”瑞银并称。

瑞银的观点与摩根史丹利对希腊银行的乐观看法相一致。摩根士丹利本月稍早预估，如果希腊及其债权人能够就释放新救助资金及减免债务达成协议，则希腊银行类股有望上涨90%。

雅典指标股指ATG.ATG股票指数今年以来累计下跌2%左右。(完)