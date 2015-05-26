希腊称很想按时偿债 但心有余而力不足

希腊政府周一表示，该国打算履行偿债义务，但急需救助资金才有偿债能力。多位希腊高级官员坚称，希腊没有资金偿还一笔将在下周到期的贷款。希腊被债市拒之门外，且救助资金也遭冻结，该国即将耗尽资金，无法应付各类支出。希腊下月必须向国际货币基金组织(IMF)偿还四笔共计16亿欧元的贷款，第一笔是6月5日到期的3亿欧元贷款，市场预计该国将因现金耗尽而无力偿还这笔贷款。路透