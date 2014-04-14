《热点透视》希腊经济可望步入良性循环

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 李春喜/朱晓军/石冠兰

路透伦敦4月14日 - 多数希腊人知道恶性循环(favloskyklos)这个词，但如果你问他们希腊语的良性循环怎么说，他们往往说不上来，甚至否认这个词的存在。

经过六年衰退，希腊经济萎缩了四分之一，失业率高达27%，这也难怪恶性循环赫然压在希腊人的心坎上。不过希腊语确实有良性循环这个词--enaretos kyklos，这个国家可能也开始进入良性循环。

上周希腊重返债市，成功发行30亿欧元五年期债券。该国的银行也能够在股市融资。

当前的挑战在于利用金融市场出现的积极动能，扩大实体经济出现的初步复苏迹象。信心具有感染力。不仅是金融市场投资者给予希腊赞许，以德国为首的欧盟伙伴也给予认可。德国总理梅克尔上周五访问雅典。

良性循环可以发挥的主要渠道是投资，通过投资可以创造稀缺的就业机会。随着希腊银行业者发现融资变得更加容易，他们将开始向亟待融资的本国公司提供更多贷款。由于希腊的工资和地产价格降低，外资也将开始投资。

中右倾向的希腊总理萨马拉斯计划本月稍晚推出新的“增长模式”，以开发这种潜能。核心思想是未来的希腊经济将降低对消费的侧重，把重点放在投资和出口。希腊还将定位为高端旅游、物流、运输和食品的供应国。

但是，这种良性循环并不保证一定出现。和往常一样，主要风险仍在于政治方面：要么萨马拉斯脆弱的联盟政府可能倒台，要么就是他们缺乏进一步推行结构改革的意志力。希腊需要这些改革才能变得更好。

不幸的是，考虑到萨马拉斯的自残习惯，我们无法排除政府可能倒台的风险。他的最新自残行为发生在本月稍早：录像显示，他的幕僚长告诉极右翼金色黎明党(GoldenDawn)发言人，政府曾在把该党领导人逮捕入狱的过程中干预司法。萨马拉斯把这样一个人留在身边如此之久，至少说明他缺乏判断力。

尽管如此，希腊政府或许能安然度过这次危机，甚至还有机会继续执政到2016年6月，直到下次大选举行。

主要挑战是2015年3月的总统大选。根据希腊宪法，新总统需要60%的议员批准，否则就得重新大选。问题是，萨马拉斯只能保证50%多的选票。幸运的是，他似乎已经准备好提出一位中左翼候选人，以期能增加所需的10%支持票。

还有一个令人鼓舞的进展就是，即使反对党在下次大选中获胜，也没有前几年那么可怕。极端的左翼激进联盟党(Syriza)仍然维持着民粹主义计划--比如回聘遭解雇的公共行业劳工。但是该党部分议员的看法正发生改变。此外，Syriza也不太可能独自主政。

Syriza可能会和一个全新党派To Potami联手。To Potami成立还不到两个月，目前在民调中已经排到第三位(落后于Syriza和萨马拉斯的新民主党)；他们是一个中/中右翼的亲欧洲、亲市场党派。

曾做过记者的To Potami领袖Stavros Theodorakis表示，他打算狙击那些数十年来阻碍希腊进步的大大小小的寄生虫们。当然有大量要应对的事情：不论是控制媒体并推高油价的寡头政客、还是导致牛奶到法律服务等方方面面成本居高不下的不利竞争作法、更不用说普遍的逃税现象。

ToPotami领袖们尚无政治记录。实际上，参选人员不允许是有资历的政客。而且，该党派的计划也模糊不清。不过，该党派可能作为下次大选后Syriza或是萨马拉斯的执政联盟伙伴，从而成为一股调和力量。

同时，有个大问号是萨马拉斯是否会充分实施其与欧元区伙伴和国际货币基金组织(IMF)达成的300项计划。这些计划基本与国家现代化和经济自由化相关。

萨马拉斯并非天生的改革家，不过他的财长Yiannis Stournaras却是这样的人。一大隐忧是Stournaras可能会在内阁重组时被拔除。如果一如我上周在希腊听闻的传言，他被萨马拉斯的亲市场欧洲顾问Stavros Papastavrou所取代，并担任央行总裁，倒不一定是个坏主意。

但如果已经做了这么多努力，但希腊仍没有善始善终，那将是奇耻大辱。俗话说得好：三十六拜都拜了，还差这最后一哆嗦吗？(完)

(译文审校 张明钧)

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