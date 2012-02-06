焦点：希腊各党需於周一前告知欧盟是否接受援助条款

希腊联合政府需在周一前告知欧盟是否接受严苛的新援助协议条款。希腊当局对落实改革举棋不定，令欧盟耐心渐失。

* 希腊总理要求各党在周一前就援助方案达成一致

* 下调薪资、削减支出仍是症结所在

* 欧元区内部挫折情绪升至顶点

路透雅典2月5日电---希腊联合政府需在周一前告知欧盟是否接受严苛的新援助协议条款.希腊当局对落实改革举棋不定,令欧盟耐心渐失.

希腊总理帕帕季莫斯周日保持镇定,努力促成联合政府三党领导人签署1,300亿欧元救援的条款.希腊亟需这笔款项来避免债务无序违约.

帕帕季莫斯在一份声明中表示,各党派领导人已同意削减薪资及其它改革在内的措施,此举是为希腊削减支出内容的一部分,削减规模相当於该国国内生产总值(GDP)的1.5%.而他们最快4月就会在议会选举中直面对愤怒的选民.

但泛希腊社会主义运动党(PASOK)发言人周日晚间则表示,欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)提出的要求中,一些主要问题仍待解决.

有关希腊第二个救助方案的谈判,以及该国政府与民间债权人之间就减计债券价值以减轻希腊债务负担的协商,已经拖延数周,令欧盟的耐心濒临崩溃边缘.

现在希腊泛社会主义运动党(PASOK)、保守派新民主党和右翼LAOS党必须对欧元区财政官员组成的工作组作出回应.这些官员正为本周稍晚举行的欧元区财长会议进行准备工作.

"政治领导人必须在明天正午前给出原则性回答,以便让布鲁塞尔的欧元工作组能够了解."PASOK发言人Panos Beglitis表示.

**悬而未决的大问题**

Beglitis表明,随着最後时限(1000GMT)的逼近,三个政党的领导人仍有许多问题有待协商,其中最引人注目的就是国际贷款机构提出的就业改革,以及如何重振国内银行业的问题.目前希腊银行业者手中持有的大量本国公债价值已经严重缩水.

"还有两大问题悬而未决--就业和银行业...明天还要继续协商."他说.

欧元工作组在周一没有正式安排会议日程,但可能根据在希腊协商的结果,通过电话会议或者安排临时会面以交换意见.

PASOK和LAOS官员周日晚间举行了内部会议,帕帕季莫斯也在晚间再次会见了国际贷款机构的代表.

希腊3月将有145亿欧元债务到期,如果没有进一步纾困资金相助,希腊将无法偿还这笔债务,令危险性极高.希腊财长韦尼泽洛斯周末稍早表示,希腊只能等到周日晚上才会与债权人敲定第二项融资计划.

"我们十分担心,"他周六在与欧元区财长举行一场"异常艰难"的电话会议後表示."现已到了关键时刻."

帕帕季莫斯称,周日与新民主党领袖Antonis Samaras、泛希腊社会运动党(PASOK)领袖帕潘德里欧(George Papandreou)以及LAOS领袖George Karatzaferis进行了长达五个小时的协商,并取得一些进展.

今年预算削减规模相当於GDP的比例为1.5%,似乎超过"三驾马车"最初的期望,但考虑到希腊经济的下行趋势,这个目标并不可靠.

希腊领导人最初要求今年支出削减规模相当於GDP的1%左右--或略超过20亿欧元,并坚持无论选举结果如何,所有政治领袖都支持削减支出计划.

帕帕季莫斯称,削减薪资和非劳动成本的举措,目的是提高希腊经济的竞争力,但其未说明细节.

民间债权人代表周日就换债协议与帕帕季莫斯进行会谈,韦尼泽洛斯称,换债协议目前是整个计划中较容易解决的部分.

德国报纸Bild am Sonntag进行的一项调查显示,多数德国人认为,如果希腊撤出欧元区,将有利欧元,显示希腊获得进一步援助面临着政治阻碍.(完)

--编译 梁睿雪/徐文焰/李爽; 审校 王冠中/张荻/王丽鑫

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