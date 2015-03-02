分析：希腊麻烦不断 但欧元区转机已现

撰稿 Paul Taylor

路透伦敦3月1日 - 最近上演的希腊债务危机，让人再次担忧起欧元区的长期命运。疑虑最深的当属伦敦这个欧洲主要金融中心和欧元怀疑主义的温床。

欧元区经过七年金融和经济危机后，终于出现转机，危险的内部失衡情况可能也开始减轻，而就在这时，希腊违约或者退出的风险又上升了。

在怀疑派看来，承诺撕毁希腊纾困协议的希腊激进左派政府当选，似乎就是欧元区拆伙的开始，南欧国家不愿意紧缩财政，欧盟的出资大户德国也不愿意进一步提供援助。

希腊和德国多番推拉交涉之后，在最后一刻达成协议，将希腊援助计划再延长四个月。但外界的担忧并没有因此减轻多少，还是认为希腊作为欧元区最薄弱的环节，最后依然可能对欧洲债权人违约。

美国经济学家米尔顿·佛里德曼有一句名言：“无法持续的将不会持续。”这句话被人频繁引用，引用者相信市场的力量终将压倒将欧元区捏合在一起的政治意愿。

欧元区成员国在丧失经济竞争力的时候，却无法让本币贬值，一如欧元问世后前十年南欧国家所面临的问题。并没有设立一种机制能实现成员国之间的大规模财政转移支付。

因此，唯一的选项一直是欧元区二线国家进行痛苦的“内部贬值”，包括实际薪资、退休金及公共支出削减，以及造成严重社会困境的大量失业问题。

撙节举措助长了政治激进势力，而且或许民主道路已经穷途末路了，这并非只有希腊才如此。所有解决欧元区经济分化困境的替代办法，看来全都不太可靠。

“过去的金本位制告诉我们，债务国发生内部贬值等不对称的调整过程，而核心国家却没有相应的通胀，这在经济上或政治上将是难以为继的，”经济历史学家Kevin O'Rourke和Alan Taylor在2013年时于经济展望杂志上写道。

“欧元区想要的情况或许是不可行的。”

德国迄今不愿见到更高的通胀、债务宽免、发行欧元区债券或跨国财政移转。对于欧元区政治和经济进一步一体化也缺乏支持。

“欧元区的策略一直是坐等某件事发生，”一位英国金融机构高层人士表示。

“在1930年代，第二次世界大战爆发。或许还会发生某件事，”他在要求不具名的情况下表示。

欧洲央行已在关键时刻采取行动以维系欧元区，其在2012年誓言将“竭尽所能”挽救欧元区，如今则推出大规模买进政府公债的计划，以刺激经济并避免通缩。

欧洲央行的行动只能给政府实施结构性改革赢得一些时间；假以时日，这些改革措施可提高潜在经济增长水平，进而弥补竞争力的不足。但总体来说，法国和意大利等国未能利用2013-14年这段喘息时间整顿就业市场以及养老和福利体系。

将来的情况发展有可能好也可能坏。

油价下跌、欧元走软以及欧洲央行的量化宽松政策，将有利于欧元区初露萌芽的景气复苏，或可使失衡状况得到改善。正是失衡问题导致怀疑派认为欧元区将要解体。

爱尔兰和西班牙经历了撙节计划和结构性改革的洗礼，为换取欧洲的援助，但如今两国是欧元区经济成长最快的国家。葡萄牙经济也日益兴旺。

德国薪资上涨速度超过物价，推动消费支出增长，德国通胀率也有可能在数年时间高于南欧。这将使经济调整更加均衡，对南欧来说也不那么痛苦。

还有迹象表明，欧元区第二和第三大经济体--法国和意大利终于在着手处理政客长期不敢碰的部分经济改革，尽管是以缓慢和渐进的步伐。

法国总统奥朗德的政府刚刚通过议案，放松对于商业的一些限制，比如周日营业，并计划采取新举措放松就业法规。

意大利总理伦齐已经推出一项就业法案，藉以放宽聘雇与解雇的规定，他在简化国会及选举制度上也有所进展。

“西班牙显示的是，改革可能创造出有利于成长的环境，并显着带动就业，”伦敦法国巴黎银行欧洲经济联席主管Luigi Speranza表示。“经济恢复成长可让意大利的伦齐及法国的奥朗德更容易推动改革。”

欧盟执委会给予法国及意大利预算上的转圜空间，可望协助推动改革进程，做法是让两国有更多时间削减赤字及债务，鼓励两国规划有助于强化经济成长的各项改革。

另一个令人振奋的迹象，就是去年欧洲央行对欧洲各大银行进行压力测试之后，意大利及西班牙的企业贷款回温，且利率逐步下滑，使其与欧洲核心国家间的差距缩小。

“让我感到忧心的是，贷款回升有部分是源于暂时性的因素，”Speranza表示。“结构性改革将可望让贷款增长更为持久，并建立信心。”

若希腊违约或退出欧元区，可能让市场回升中的信心一夕瓦解，尽管希腊占欧元区经济的比重仅2%。因此，希腊的命运仍与欧元的存续紧密纠结。(完)

(编译 王丽鑫/戴素萍/王颖/张明钧; 审校 郑茵/张荻/张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。