希腊政府推进紧缩计划 民众准备罢工以示反对

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透雅典11月5日电---希腊政府周一向议会提交了一份新的紧缩计划,这周该国将举行反对紧缩措施的罢工和抗议活动.如果希腊想获得更多援助避免破产,议会就必须批准紧缩计划.
希腊议会预计将在周三投票表决总理萨马拉斯(Antonis Samaras)提议的措施.这些措施将更方便企业招聘和解雇员工,并包括一系列成本削减和增税措施,节本增税规模在2016年将达到135亿欧元(170亿美元).
希腊紧缩措施实施了四年,导致经济萎缩五分之一,四分之一的希腊人失业.尽管公众对此怒不可遏,但新紧缩计划和将在周日投票表决的严格预算案预计将在议会获得通过.
希腊势力强大的主要公共和民间部门工会将从周二起举行48小时罢工,并将在雅典市中心区游行,以示反对紧缩法案.此外,记者、医生、运输行业员工和店主亦计划举行罢工.
批准改革和通过2013年预算案,对希腊获得315亿欧元国际货币基金组织(IMF)和欧盟金援来说至为关键.
"这会是最後一次减薪和降低养老金,"总理萨马拉斯发表旨在鼓励新民主党成员的讲话时称.
"我们保证不会让国家退出欧元区,这就是我们为之做出的行动.我们将这点摆在绝对优先位置,因为如果不实现这点,其它事情就没有意义了."(完)
--编译 白云;审校 徐文焰
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