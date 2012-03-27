希腊噩梦给资产出售蒙上阴影

* 时间紧张促使希腊低价出售资产

* 意大利、西班牙和爱尔兰有时间更好的组织出售

* 需要时间为资产出售设立监管体制

路透伦敦3月27日电---希腊糟糕的经历,抹黑了通过出售资产来减少国家债务的方法,不过其他欧元区高负债国家的状况要比希腊好得多,能够更好的安排资产出售.

债务负担也很沉重的意大利、西班牙和爱尔兰还有大把时间,至少相比希腊而言是这样,他们可以组织私有化交易,使效果最大化,可从容定价.

而且尽管所有这些高负债国家都感受到市场的压力,但希腊已基本成为欧元区严重危机的代名词,耗尽了该国对投资者的吸引力.

"不清楚希腊是否能够以最优化的方式做任何事;他们基本上是在砸锅卖铁勉强支撑,"俄克拉荷马州金融教授Bill Megginson称.

"不过其他国家,尤其是如意大利和西班牙等危机看来轻一些的国家可以做到,也可能这样做."

希腊提出资本出售计划,以让金主们相信其对改革竞争力低下的经济是持认真态度的,并将藉此筹集资金来偿付巨额债务.

不过欧盟和国际货币基金组织(IMF)对於该国屡次不能达到目标,越来越感到泄气.

尽管不愿在如此低迷的市况下出售资产,但希腊仍然孜孜不倦的努力着,包括为国有天然气公司DEPA以及奥林匹克广播建筑楼群管理权进行招标.希腊希望在2015年前,通过私有化筹资190亿欧元.

希腊负责私有化的官员表示,希腊计划在5月前,挂牌出售所持博彩垄断企业OPAP (OPAr.AT)和炼厂Hellenic Petroleum (HEPr.AT)的股权.

但是其时间紧迫,而且筹资目标也较此前的500亿欧元下调,显示资产出售价格难以达到此前预期.

"有很大的风险...这些企业的长期战略以及为纳税人争取公平的价格可能会就此打住,"Cranfield管理学院私有化和监管部门退休的教授David Parker称."肯定会有这样的风险--政府出售企业而没有真正考虑长期影响."

**机会主义**

那些在出售前有时间改善国有企业境况--管理优良以及获利能力提升--的国家,可以获得更好的价格.

爱尔兰计划出售国有资产筹得30亿欧元资金,包括出售Bord Gais公司的能源业务.虽然该国同意出售资产是欧盟/IMF救助计划的一部分,但是其并不受严格时间表制约,并表示不会急於减价出售.

而西班牙因为经济状况问题,已经延迟出售国有彩票企业Loterias和该国最大的两家机场.

"这里存在着权衡,你是想投机取巧地挑选报价,还是确实有深思熟虑的计划,这个计划可以给你几年时间想出提升这些资产价值的办法,然後再出售."Ernst & Young公司为政府提供交易和咨询服务的部门主管James Close称.

调整销售权结构是提升筹资额的关键,可以通过公开出售或一系列分级销售来获得最优价格,不过这两种办法都会比希腊计划采取的直接标售花费更长时间.

Megginson表示,"若你分笔出售资产,第一笔或定价过低,但随着企业表现改观,剩余资产可以渐进卖出高价格."Megginson是2002-2007年间意大利政府私有化全球顾问委员会的成员.

英国政府将英国电讯(BT.L)民营化时,在九年内分三阶段出售,在1984年第一阶段出售时取得每股1.30英镑,1991年第二阶段增至3.35英镑,1993年最後一阶段再增至4.10英镑.

**称不上掏金热**

围绕希腊和其经济前景的不确定性,意味着希腊要想吸引买家还有一场硬仗要打.

德国组合基金管理公司Golding Capital的创办人Jeremy Golding表示,私募股权投资公司在意大利和西班牙还有一些诱人的投资机会,尤其是那些拥有跨国业务的公司,但对於希腊的兴趣就有限了.Golding Capital管理的资产达20亿欧元.

"我预期私募股权投资公司不会在希腊的民营化进程中上演掏金热的戏码,而是会精挑细选,"他说.

其他考虑民营化的企业也可从主权财富基金和亚洲国有企业的需求中得到安慰,Megginson预期它们可能会买进数百亿欧元计的欧洲资产.

葡萄牙的50亿欧元民营化目标已达成60%,其将电网运营商REN(RENE.LS)的40%股权售予中国国家电网和阿曼国家石油公司(Oman Oil),并将公用事业EDP(EDP.LS)的21%股权售予中国三峡集团.

博洛尼亚大学的经济学教授Paolo Manasse表示,低价出售资产也意味着政府放弃未来营收,最终会损及其管理债务的能力.

Manasse指出,希腊若专注于如何更有效地增收会比较好,例如打击普遍的逃漏税情形等.欧盟和国际货币基金组织(IMF)预期今年底时希腊债务负担将约为3,270亿欧元.

争取到更多时间,也让希腊能在出售特定资产前,先让合适的管理规范到位.匆促行事可能会将未经审验的垄断权力转移到私人及民间企业手中,可能会对经济带来长期的损害.

"民营化...可以大幅提高效率和服务品质,并且降低价格...但产业架构要做适当的调整,才能将其益处最大化,"剑桥大学贾吉商学院(Judge Business School)民营化、监管和竞争领域学者Stephen Littlechild说.

例如,在能源业领域,这包括分割输电、配销和发电等领域的所有权.

若忽视从一开始就设定适当的监管机制,可能也会造成日後进一步的问题.

"在开始民营化後改变政策,可能会造成(企业的)财务损失,"他说.(完)

--编译 王丽鑫/田建华/王冠中; 审校 高琦/丁琦

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