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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 26日 星期四 11:38 BJT

希腊运动员由於种族言论退赛

希腊奥运代表团周三宣布，三级跳女运动员Paraskevi Papachristou由於在Twitter上发布有关种族的不当言论，严重背离了奥运精神，将退出伦敦奥运会。23岁的Papachristou为自己的言论道歉，她表示这是一个“没品、差劲的笑话”，她感到非常惭愧和抱歉。

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