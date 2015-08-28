希腊最高法院首席法官获任看守总理 任期至少到议会大选

希腊最高法院首席法官Vassiliki Thanou周四宣誓就职看守政府总理，任期至下个月大选开始前。极左翼联盟总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)辞职后长达一周的政治僵局就此结束。Thanou反对撙节。她所领导的临时政府将至少持续至议会大选。大选日期预计在9月20日。路透