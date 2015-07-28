绿地集团与中金将合组并购基金和创新投资基金

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月28日 - 中国最大房企--绿地集团和国内知名投行中国国际金融公司近日签署战略合作协议，初步确定双方将共同组建两只基金，以并购重组为主题的并购基金和以新科技、互联网+为主题的绿地创新投资基金。
公司新闻稿称，双方的合作范围包括产业基金、股权融资和债券融资、收购兼并、投资业务以及RQFII（人民币合格境外投资者计划）、战略咨询及产业研究等热门及前沿领域。双方冀把握中国经济改革新脉动，在积极推进及参与国家产业变革升级浪潮、助力国资国企改革的同时，提升企业综合性多元化产融跨界经营实力。
绿地透露，以“并购重组”为主题的并购基金项目类型包括pre-IPO，退市中概股回归国内A股市场、分拆上市及并购重组等，储备项目覆盖油气管道、电信、银行、医疗器械、互联网游戏、医药等多个领域。绿地创新投资基金主要投资符合创新高科技概念的成长性较强的行业企业，包括涉及新技术、新材料、新商业模式、新产品和新兴行业概念的行业龙头企业。
大金融是绿地集团未来三大重要核心发展方向之一，作为集团战略性投融资平台的绿地金控集团将在此次合作中承担重要的管理和投资作用。
绿地集团已完成借壳金丰投资(600606.SS)的计划，实现整体上市，绿地金控亦在上市资产中。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。