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路透中文国际短讯 | 2015年 12月 7日 星期一 13:06 BJT

中国今年有望成全球最大新能源汽车市场

中国汽车工业协会副秘书长许艳华称，中国新能源汽车产业发展形势喜人，今年实现全年新能源汽车销量超越美国成为全球第一大新能源汽车市场几无悬念。许艳华在出席首届中国新能源汽车企业领袖峰会时预计，中国新能源汽车今年销量将有望达到22万到25万辆，而美国新能源汽车全年销量约为18万辆。路透

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