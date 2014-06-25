绿地集团与信达资产将在基金和信托等领域合作

路透上海6月25日 - 中国最大的房地产公司之一的绿地集团与中国信达资产管理公司(1359.HK)周二签署战略合作协议，在基金、信托及金融资产重组等方面进行合作。

绿地集团新闻稿指出，双方拟充分发挥资金募集、产业整合、资源开发等方面的互补优势，在资产管理、联合投资、资本运作与产业融合等方面开展全方位合作，计划三年内合作规模达到500亿元人民币。

根据此次签署的协议，双方将共同出资设立基金管理公司，并发起设立系列产业投资或并购基金等。另外，双方还将就两方面业务开展专项合作：一是金融资产重组。将在金融资产重组以及运营等方面开展深度合作，由绿地将重组后的优质房地产等金融资产项目再开发后推向市场，形成房地产等领域独特的“重组资产-优质资产”业务模式。

二是信托业务合作。中国信达所属中国金谷国际信托公司与绿地集团拟在发行集合信托计划、发起产业基金、投融资咨询、置业开发等方面开展业务合作，重点投向房地产、基础设施建设、能源矿产、汽车服务等领域。

绿地集团董事长、总裁张玉良表示,“绿地正积极拓展在金融领域投资的广度和深度，目标是打造‘大金融’，并非单纯对金融机构的投资，而是将在政策框架范围内，深度介入包括金融资产管理、信托、投资银行、小贷公司运营等业务，自主参与经营。”

新闻稿称，绿地集团旗下绿地金融投资控股集团已制订下一步发展规划，计划通过短、中、长期的合理布局，逐步获得包括银行、保险、证券、信托、资产管理等在内多元化金融服务牌照，健全金融控股机构体系。今年其业务规模将达200亿元，计划实现利润超过15亿元；明年的目标锁定业务规模超过500亿元，实现利润超30亿元。

金融产业作为绿地集团的新兴次支柱产业，近年来集团积极打造金融全产业链，与贵州、江西、广西等省份进行全面金融战略合作，设立金融产品交易所，在上海、宁波、重庆、南昌、青岛、贵阳等中心城市设立一批小额贷款公司，并入股多家金融机构，未来将进一步发展建立涵盖信托、投资银行、财富管理等领域的多元化金融业务结构。(完)

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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