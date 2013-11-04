绿地香港以6.09亿元竞得上海浦东两地块

路透上海11月4日 -绿地香港(控股)公司(0337.HK)周一宣布，近日其透过全资子公司以底价6.09亿元人民币，竞得上海浦东新区合庆集镇两个地块。这两地块将会一并建成一个大型商业综合体，以满足上海自贸区成立以来当地对商业和办公楼物业的需求。

公司新闻稿称，这两块地均为商业用地，总建筑面积约为15.3万平方，距离上海浦东机场直线距离约11公里，成交楼板价在4,000元左右。

上海自贸区试点7月获批以来，其周边区域房价累计上涨两成，特别是写字楼租售相当火爆。由于绿地香港该项目所在区域目前暂无在售及预售的商办项目，新商业项目的进入将消化该区域的商办需求。

绿地香港董事会主席兼行政总裁陈军表示，“这次新拿到的土地加上我们计划从母公司绿地集团收购的杭州和昆明项目大大增加了公司2014年的量。绿地香港已蓄势待发，为2014 年的爆炸式增长做好准备。”

近日绿地香港宣布，计划向集团旗下子公司绿地昆明注资1.25亿元，获得后者55%股权，并向绿地昆明提供约8.27亿元股东贷款。绿地昆明进行当地两宗土地开发，可开发建筑面积达68.4万平米。10月初，绿地香港宣布拟以1.46亿美元向集团购入其与旭辉(0884.HK)的合营公司50%股权，合营公司负责开发杭州奥体博览城项目。

绿地香港是内地综合性企业--绿地集团旗下资本运作的国际平台，截止6月底拥有320万平方的土地储备。绿地香港将为集团优质项目提供国际资本市场的融资载体，同时也将通过自主收购、发债等途径实现业务及资本规模的增长。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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