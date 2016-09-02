中国6月末绿色信贷余额达7.26万亿元 不良率仅0.41%

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透北京9月2日 - 中国银监会周五称，截至2016年6月末，21家主要银行业金融机构绿色信贷余额达7.26万亿元人民币，占各项贷款的9.0%；节能环保项目和服务不良贷款余额为226.25亿元，不良率为0.41%，低于同期各项贷款不良率1.35个百分点。
银监会政策研究局巡视员叶燕斐在新闻发布会上表示，目前所有绿色信贷项目无国家贴息，并建议从国家层面成立针对绿色信贷提供担保的担保基金，以释放银行资本占用。
“现在所有开展绿色信贷的项目，没有一笔贷款是国家贴息的。银行业完全是按照风险可控、商业可持续的原则实施的。”他称。
他并指出，内部收益回报率也支持绿色信贷的可持续性，“一般固定资产贷款项目可能要十年左右，流动资金贷款可能要几年，而不少节能减排项目平均投资回收期在三年到五年。”
另外，银行开展绿色信贷也能提高自身的声誉、发展新的业务品种，并拓宽自己的客户基础。
因此，他建议，从国家支持方面，可成立专业性、国家主权形式的，针对绿色信贷提供担保的担保基金。（完）
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(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
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路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。