中国6月末绿色信贷余额达7.26万亿元 不良率仅0.41%

路透北京9月2日 - 中国银监会周五称，截至2016年6月末，21家主要银行业金融机构绿色信贷余额达7.26万亿元人民币，占各项贷款的9.0%；节能环保项目和服务不良贷款余额为226.25亿元，不良率为0.41%，低于同期各项贷款不良率1.35个百分点。

银监会政策研究局巡视员叶燕斐在新闻发布会上表示，目前所有绿色信贷项目无国家贴息，并建议从国家层面成立针对绿色信贷提供担保的担保基金，以释放银行资本占用。

“现在所有开展绿色信贷的项目，没有一笔贷款是国家贴息的。银行业完全是按照风险可控、商业可持续的原则实施的。”他称。

他并指出，内部收益回报率也支持绿色信贷的可持续性，“一般固定资产贷款项目可能要十年左右，流动资金贷款可能要几年，而不少节能减排项目平均投资回收期在三年到五年。”

另外，银行开展绿色信贷也能提高自身的声誉、发展新的业务品种，并拓宽自己的客户基础。

因此，他建议，从国家支持方面，可成立专业性、国家主权形式的，针对绿色信贷提供担保的担保基金。（完）

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