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路透中文体育短讯 | 2012年 6月 27日 星期三 16:02 BJT

格林预期博尔特伦敦奥运不会频频破纪录

前男子百米世界纪录保持者格林周二预期，博尔特在伦敦奥运会不会重演2008年及2009年频频刷新世界纪录的奇迹表现。“我现在可以告诉你们，他这一次做不到，”格林在美国奥运选拔赛期间表示。“伦敦奥运短跑赛事会是比大家预想的更为激烈的角逐，会有一场好戏。”路透

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