绿地集团寻觅更多加拿大项目 力图拓展加国市场

路透多伦多5月8日 - 中国绿地集团在多伦多市中心的一座高层酒店公寓项目周五破土动工；这家有国企背景的中资房地产开发商表示，公司正在寻求进一步拓展加拿大业务。

绿地去年曾表示要加速海外扩张步伐，重点放在发达国家的一线城市。

绿地(加拿大)的总经理Henry Cao表示，作为中国第二大住宅地产开发商，公司正在多伦多寻找更多“中等规模”项目，类似于多伦多商业区在建的造价介于3.5亿-4亿加元的酒店公寓项目。

“我们正在多伦多考察潜在机会，也正在蒙特利尔、温哥华和卡尔加里等其他城市展开初步探索，”Cao在多伦多双塔酒店公寓项目King Blue奠基仪式后接受采访时表示。

虽然绿地将成为这家Primus品牌酒店公寓的100%业主经营人，但Cao表示，绿地也将考虑在其他加拿大项目中引进合伙人，包括少数参股的形式。

“我们对所有交易结构都持开放的态度，”他说。(完)

(编译 王颖；审校 龚芳)

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