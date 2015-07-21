绿地金融控股注册资本增至90亿元 金融牌照收购将提速

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月21日 - 中国最大房地产企业--绿地集团旗下绿地金融投资控股集团周二宣布，近日完成新一轮增资工作，注册资本由30亿元人民币增至90亿元。这将为公司进一步推进证券、保险、信托等金融牌照的设立、并购工作奠定基础。
公司新闻稿称，在此次增资完成后，绿地金融的负债率将下降至60%左右，满足多数金融机构股东资格对于资产负债率的要求。这也意味着，绿地金融对于金融牌照的收购，将进一步提速。
绿地金融早期已入股上海农村商业银行、锦州银行和东方证券(600958.SS)，并计划通过并购设立搭建自身的“投资+投行”大资管金融全产业链体系。今年上半年，绿地金融推进筹备发起设立证券公司和民营银行，同时积极谋划发起设立寿险、财险公司等。同时，公司亦加紧对外并购工作，重点推进第三方支付牌照、人寿保险、信托等项目的收购。
绿地金融董事长、总经理耿靖表示，目前绿地金融的总资产已突破200亿元，公司已进入快速成长阶段，预计未来的年复合增长率会超过50%。
绿地集团已完成借壳金丰投资(600606.SS)的计划，实现整体上市，绿地金控亦在上市资产中。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。