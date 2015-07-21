绿地金融控股注册资本增至90亿元 金融牌照收购将提速

路透上海7月21日 - 中国最大房地产企业--绿地集团旗下绿地金融投资控股集团周二宣布，近日完成新一轮增资工作，注册资本由30亿元人民币增至90亿元。这将为公司进一步推进证券、保险、信托等金融牌照的设立、并购工作奠定基础。

公司新闻稿称，在此次增资完成后，绿地金融的负债率将下降至60%左右，满足多数金融机构股东资格对于资产负债率的要求。这也意味着，绿地金融对于金融牌照的收购，将进一步提速。

绿地金融早期已入股上海农村商业银行、锦州银行和东方证券(600958.SS)，并计划通过并购设立搭建自身的“投资+投行”大资管金融全产业链体系。今年上半年，绿地金融推进筹备发起设立证券公司和民营银行，同时积极谋划发起设立寿险、财险公司等。同时，公司亦加紧对外并购工作，重点推进第三方支付牌照、人寿保险、信托等项目的收购。

绿地金融董事长、总经理耿靖表示，目前绿地金融的总资产已突破200亿元，公司已进入快速成长阶段，预计未来的年复合增长率会超过50%。

绿地集团已完成借壳金丰投资(600606.SS)的计划，实现整体上市，绿地金控亦在上市资产中。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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