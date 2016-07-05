绿地与中国电信等联手打造创客中心 推进商业楼宇转型

路透上海7月5日 - 在中国商业物业供大于求形势下，国内大型房地产企业绿地控股(600606.SS)正推动其商业办公楼业务的转型。继嫁接互联网资源后，绿地又联手中国电信旗下天翼创投、杭州东部软件园、雷格斯等共同打造绿地创客中心，首先在上海试点，未来将复制至绿地全国项目。

天翼创投是大型央企内第一个创新孵化平台，将与绿地共同打造面向跨境电商行业的综合孵化创投创新服务；而孵化出阿里巴巴(BABA.N)的杭州东部软件园意在以创新型、成长型科技企业为主题，打造创客综合体，而雷格斯是全球最大的灵活办公空间解决方案提供商之一。

绿地控股集团董事长、总裁张玉良表示，绿地在区域中心城市商业办公物业布局、产业合作资源及运营经验等方面，都具有优势，借助创客经济风口、创客中心平台，将整合形成产业链价值联动。

创客是指具有创新理念、自主创业的人。2014年国务院总理李克强提出“大众创业、万众创新”，创业创新成为各地经济发展热点。此次，绿地将依托上海两个商业地产项目，与上述三家机构共同打造创客中心示范基地。

“我们不是简单的空间提供者，我们还将提供创业者所需要的金融、产业链和平台资源。”绿地商业（集团）有限公司常务副总经理薛迎杰表示。

今年以来绿地提出加快旗下房地产业务的转型，通过“平台+模式”做强商办运营，通过“产品+服务”提升盈利水平。去年12月，绿地与SOHO中国(0410.HK)旗下SOHO3Q、互联网商业楼宇租赁平台--优办分别达成战略合作，使绿地的商业办公楼能够嫁接国内最大办公租赁互联网平台资源，推动公司运营“从传统向互联网”的升级。（完）