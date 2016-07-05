绿地与中国电信等联手打造创客中心 推进商业楼宇转型

中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海7月5日 - 在中国商业物业供大于求形势下，国内大型房地产企业绿地控股(600606.SS)正推动其商业办公楼业务的转型。继嫁接互联网资源后，绿地又联手中国电信旗下天翼创投、杭州东部软件园、雷格斯等共同打造绿地创客中心，首先在上海试点，未来将复制至绿地全国项目。
天翼创投是大型央企内第一个创新孵化平台，将与绿地共同打造面向跨境电商行业的综合孵化创投创新服务；而孵化出阿里巴巴(BABA.N)的杭州东部软件园意在以创新型、成长型科技企业为主题，打造创客综合体，而雷格斯是全球最大的灵活办公空间解决方案提供商之一。
绿地控股集团董事长、总裁张玉良表示，绿地在区域中心城市商业办公物业布局、产业合作资源及运营经验等方面，都具有优势，借助创客经济风口、创客中心平台，将整合形成产业链价值联动。
创客是指具有创新理念、自主创业的人。2014年国务院总理李克强提出“大众创业、万众创新”，创业创新成为各地经济发展热点。此次，绿地将依托上海两个商业地产项目，与上述三家机构共同打造创客中心示范基地。
“我们不是简单的空间提供者，我们还将提供创业者所需要的金融、产业链和平台资源。”绿地商业（集团）有限公司常务副总经理薛迎杰表示。
今年以来绿地提出加快旗下房地产业务的转型，通过“平台+模式”做强商办运营，通过“产品+服务”提升盈利水平。去年12月，绿地与SOHO中国(0410.HK)旗下SOHO3Q、互联网商业楼宇租赁平台--优办分别达成战略合作，使绿地的商业办公楼能够嫁接国内最大办公租赁互联网平台资源，推动公司运营“从传统向互联网”的升级。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。