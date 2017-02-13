绿地与中远海运在金融地产等战略合作 合组全球码头基金

路透上海2月13日 - 中国大型地产企业--绿地控股(600606.SS)近日与中国最大海运企业--中国远洋海运集团有限公司启动全面战略合作，双方拟在航运物流产业、物流地产开发、金融产业等领域开展全面合作，首批合作项目有望落地在美国、希腊等海外国家以及上海等国内主要港口城市。

据公司新闻稿，在金融领域，中远海运计划发起成立全球码头基金，用以投资收购世界范围内的优质码头及周边资产，绿地拟作为基石投资者参与，并与中远海运合作投建相关物业资产。双方拟共同发起PPP（政府与社会资本合作）产业基金，参与国内外尤其是“一路一带”地区项目建设；同时双方还计划在股权投资领域开展深入合作。

双方将在全国主要城市获取土地建设物流地产项目进行开发；共同致力城市更新项目开发，探索城市产业转型发展中老厂房等工业工地的改造利用，发挥双方所在领域的行业优势，创新存量土地资源开发利用，综合运用节能和新能源技术，打造具有工业文化特质的综合性改造示范项目。双方拟先行开展在美国、希腊、武汉、天津、广州和上海等地的合作。

在物流与消费产业链整合方面，绿地依托中远海运港航资源，结合绿地大消费产业的拓展，拟在商品运输、仓储物流配送中心、商品配送系统等方面，达成物流供应链长期合作。

绿地控股集团董事长、总裁张玉良表示，此次合作旨在整合中远海运在航运物流产业、航运金融、现有存量项目等方面的优势，以及绿地控股在地产、城市基础设施、金融、商业运营等方面的优势，做大做强双方的产业和金融业务，推动产融结合，进一步提升企业的核心竞争力。

他说，绿地今年各项主要经济指标力争实现10%-15%的目标增长，而多产业、多业务模块的协同效应，显然将为企业的持续增长提供强劲动力。

绿地控股周一早盘报8.78元人民币，涨0.46%。（完）