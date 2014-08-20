绿地集团获交行300亿元授信 支持其海外扩张及地铁投资等

路透上海8月20日 - 中国大型房地产企业--绿地集团周二晚间宣布，其与交通银行(601328.SS)(3328.HK)达成战略合作协议，获得300亿元人民币的授信额度，支持绿地旗下海外项目拓展、地铁投资、旧城改造等业务发展。

公司新闻稿称，交通银行除对绿地集团的海外项目、地铁产业投资等业务提供流动资金、并购贷款、财务顾问等综合金融解决方案，还将支持绿地集团在信托、证券（基金）公司资产管理计划投资业务、产业整合基金计划等方面的新型融资模式。

绿地集团董事长张玉良还表示，通过与交通银行等金融机构的全面战略合作，以及海外的发债等，将为绿地集团在下半年实现全年业绩目标、实现中长期发展目标提供资金保障。他对公司全年实现4,000亿元经营目标充满信心。

6月底，绿地集团已通过境外子公司，在香港发行10亿美元高级票据，用于投资境外项目。

在传统的国内住宅和商业房地产开发外，绿地集团近阶段已提出加大海外项目发展、空港产业园区、地铁产业投资等，而且单体项目投资规模相当巨大。例如最近宣布的南昌绿地国际空港产业新城项目，总投资达260亿元。

绿地集团今年前六个月完成业务经营收入1,727亿元人民币，同比增长21%。

绿地集团已公布拟借壳金丰投资(600606.SS)计划，注入资产规模超过600亿元，目前金丰投资股东大会已通过该重组计划，接下来将寻求监管部门批准后实施。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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