绿地集团获交行300亿元授信 支持其海外扩张及地铁投资等

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海8月20日 - 中国大型房地产企业--绿地集团周二晚间宣布，其与交通银行(601328.SS)(3328.HK)达成战略合作协议，获得300亿元人民币的授信额度，支持绿地旗下海外项目拓展、地铁投资、旧城改造等业务发展。
公司新闻稿称，交通银行除对绿地集团的海外项目、地铁产业投资等业务提供流动资金、并购贷款、财务顾问等综合金融解决方案，还将支持绿地集团在信托、证券（基金）公司资产管理计划投资业务、产业整合基金计划等方面的新型融资模式。
绿地集团董事长张玉良还表示，通过与交通银行等金融机构的全面战略合作，以及海外的发债等，将为绿地集团在下半年实现全年业绩目标、实现中长期发展目标提供资金保障。他对公司全年实现4,000亿元经营目标充满信心。
6月底，绿地集团已通过境外子公司，在香港发行10亿美元高级票据，用于投资境外项目。
在传统的国内住宅和商业房地产开发外，绿地集团近阶段已提出加大海外项目发展、空港产业园区、地铁产业投资等，而且单体项目投资规模相当巨大。例如最近宣布的南昌绿地国际空港产业新城项目，总投资达260亿元。
绿地集团今年前六个月完成业务经营收入1,727亿元人民币，同比增长21%。
绿地集团已公布拟借壳金丰投资(600606.SS)计划，注入资产规模超过600亿元，目前金丰投资股东大会已通过该重组计划，接下来将寻求监管部门批准后实施。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。