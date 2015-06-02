绿地与德意志银行多方位合作 国际化战略获系统性金融支持

路透上海6月2日 - 正积极拓展国际市场的中国最大房地产企业--绿地集团周一与国际大型银行德意志银行(DBKGn.DE)签约，双方将在全球范围内就融资、财务顾问、投资银行等多个业务领域展开合作，绿地的国际化战略将获系统性金融支持。

据公司新闻稿，根据双方签署的合作谅解备忘录，双方将在融资、财务顾问、资本市场和资产管理、投资银行、国际结算、网上银行等业务领域展开全面深入合作。

例如，德银将根据绿地全球业务具体情况为绿地量身定制针对各种目的的人民币和其他币种融资解决方案；德银将向绿地提供有关外汇和利率风险管理以及投资和资产管理产品的综合服务；德银将依据其在各类国际股本和债券市场内的国际经验和地位，向绿地提供资本市场业务方面的服务。

绿地集团目前在伦敦、纽约、多伦多、悉尼等九个国家13个城市进行房地产开发投资，去年绿地海外业务实现预销售金额153亿元人民币，大幅增长467%。绿地此前还表示，自今年起的未来五年，绿地将强化全球经营，多元发展，投资海外非房地产业务，使企业的全球投资布局更加完善，到2020年绿地的企业跨国指数达到25%以上。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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