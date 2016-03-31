绿地控股进军跨境电商领域 争取两年内销售超百亿元

路透上海3月31日 - 正在全力打造“大消费”产业的中国大型房地产企业--绿地控股(600606.SS)周四宣布，正式启动跨境电子商务业务，主要聚焦跨境电商进口供应链集成及进口商品直接采购业务，争取两年内跨境电商板块的销售额超100亿元人民币。

该公司表示，将在上海郊区的青浦出口加工区投资建设跨境贸易基地，打造国内最具规模的跨境电商进口供应链平台；同时借助该平台大幅提升绿地自营进口商品上游直采能力，做强进口零售全产业链。该基地建成后，将成为上海提供公共仓库服务的第二大跨境保税仓。

“进军跨境电商业务，是今年绿地‘大消费’板块计划中的重要布子。绿地希望成为上海企业跨境贸易领域的先行者。”绿地控股集团董事长、总裁张玉良称。

2015年中国进出口总额同比下降7%，跨境电商却逆势上扬，目前中国主要跨境电商平均年增长率在40%左右，其中跨境零售增长率达40%-50%。2016年中国政府工作报告中更是明确提出，要扩大跨境电子商务试点。

在绿地“大消费”板块下的全球商品直销业务，主要包括三个环节：产业链上游的直接采购、产业链核心平台“绿地全球购”、终端“绿地全球商品直销中心”。绿地青浦基地的建设，将在跨境贸易平台和商品流通两环节取得突破。

绿地将成立全资拥有的跨境电商运营公司，牵头建设绿地全球购跨境电商交易平台及保税仓储物流基地等供应链服务体系，建立线上线下、国内仓和国外仓一体化，涵盖保税备货、海外直邮等在内的跨境电商业务。该平台以B2B（企业对企业）为重点，兼顾B2C（企业对个人）业务。

另外，借助该跨境贸易基地，绿地将大幅提升其海外直接采购能力，加快向产业链上游拓展。继去年绿地成立美国、英国、澳洲、韩国四大国际直采中心后，借助本次绿地建设青浦基地之际，还落实了与法国、匈牙利、加拿大、日本等国的贸易合作意向，各方共同打造绿地全球跨境贸易业务。

张玉良还宣布，绿地将利用全球资源服务国内市场，构建高效的供应链系统，提高流通效率。作为零售终端的绿地进口商品直销店年内将实现20家开业，明年底将达到50家。

绿地控股周四尾盘报13.34元，涨0.08%。（完）