专访：中国绿地四轮驱动加速金融产业发展 冀年内完成保险公司收购

路透上海1月30日 - 刚攀上中国最大房地产企业的绿地集团，正大力发展旗下金融业务，期望金融业在未来数年内成为集团的第二支柱。绿地金融控股集团董事长兼总裁耿靖表示，目前公司“四轮驱动”业务框架已搭建好，需要尽快落实和壮大，其中一大亮点将是获得保险和证券牌照。

他近日在接受路透专访时指出，绿地金控希望年内能够完成对国内一家寿险公司的收购，计划以发起设立的形式组建一家证券公司。在海外市场上，公司亦在考虑收购欧洲的保险公司或私人银行的机会。

“我们希望打造‘投资＋投行’的大资管金融全产业链。”他表示，在公司确立的四大业务方向中，其中之一就是投资金融机构，短期希望收购保险公司，组建券商，中期目标是控股信托公司等，从而打造“资金＋资管”的核心金融产业链。

他说，绿地金控的优先级目标是寿险和券商的搭配，去年开始公司已接触了数十家国内的保险公司，目前已聚焦相关收购标的，公司内部的时间表是年内完成收购。同时，随着中国证监会未来逐步放开券商牌照，绿地希望能够发起设立一家证券公司，开展经纪、投行、资管等业务。

他介绍称，绿地在全国80多个城市建设了近万个小区，手握近千座办公楼、商场物业，拥有350万个客户，公司内部还有约八千人的房产销售团队。因此绿地金控未来无论你在设立社区金融服务中心，还是拓展客户方面，都有先天的优势。这种社区金融中心将兼具券商经纪、保险及理财等多种功能，但属于轻型营业部，不需要太多投入。

耿靖是国内极少数同时担任过银行、保险、券商和信托四大金融业高管的人士，其先后在光大银行(601818.SS)(6818.HK)、上海银行、爱建证券、爱建信托及中国太保(601601.SS)旗下长江养老保险任职，亦曾在美国摩根大通、汇丰银行等外资金融机构挂职工作。

去年中他走马上任后，经过半年多的筹备，绿地金控已完成四大板块产业布局，即金融机构投资、基金投资和管理、类金融业务（金融资产交易所、财富管理、小贷、担保、融资租赁等）、资本运作（投行、海外直接投资、并购、大宗资产交易等）。

在绿地集团的战略规划中，金融产业将成为继房地产之后的次支柱产业，期望在2020年前金融业务给绿地集团贡献约三分之一的利润。

在资本运作这一业务方向中，除了海外直接投资、配合集团进行大宗资产交易外，还有海外并购的职能。

“我们计划在欧洲市场，利用欧元汇率较低这一个窗口期，重点实施海外金融资产的收购，目标包括当地保险公司和具一定规模的私人银行。”他说，对海外金融资产收购的目标就是希望利用低成本的海外资金进行海外投资。

绿地金控组建了专业投行团队从事投融资业务，去年公司已经参与了多起定向增发和新股投资项目，例如在美国的阿里巴巴(BABA.N)的首次公开发行（IPO），以及香港的天合化工(1619.HK)和万洲国际(0288.HK)等IPO项目。

他表示，在绿地集团实现借壳上市后，作为集团未来重点扶持的金融产业，将可以透过这个上市平台获得源源不断的资金。

绿地集团已有一家子公司在香港上市，即绿地香港(0337.HK)。而绿地集团借壳地产公司金丰投资(600606.SS)方案去年3月公布，绿地集团100%股权将注入金丰投资，注入资产预估值达655亿元人民币。而作为绿地集团全资子公司的绿地金控，届时亦将成为上市公司资产的一部分。

**与阿里巴巴合推地产宝**

除了传统的金融业务外，绿地金控还承担着绿地集团“轻资产化”的任务，自身亦将由“地产的金融”（如传统的房地产基金）向“金融的地产”（资产证券化、REITs等）的转型。国内大型房企例如万科(000002.SZ)及万达集团亦在做类似的尝试，但尚未建立金融专业机构。

耿靖表示，绿地金控计划与阿里巴巴旗下蚂蚁金融服务集团合作，推出低风险的“地产宝”理财产品。这种产品的基础资产一部分是具现金流的经营性商业地产，另一部分是面对中小开发商的项目开发贷款。而绿地金控将在产品设计中体现其领先的风险定价能力，即价值评定和风险管控。

他说，未来在销售规模壮大和产品丰富后，绿地金控将考虑进一步拓展渠道，合作伙伴可能包括中国平安(601318.SS)(2318.HK)等。地产宝在开始的培育期内，期望其当年销售规模可达100亿元，进入相对成熟期后，可达300亿元/年的规模。

在资产管理方面，绿地金控除了原有的房地产基金外，组建了多只产业基金，例如新能源产业基金、新媒体产业基金及并购基金。绿地金控已与交银信托和中国信达资产管理公司分别组建了一家基金管理公司，发起设立股权投资基金和房地产并购基金。

“这些基金今年主要以投资为主，效益将在未来几年显现。”耿靖说。

作为国内最大，亦是全球最大房地产开发企业的绿地集团，其拥有的房地产开发、物业持有、地铁投资及新能源开发，亦将给绿地金控的融资租赁、融资担保、产业基金、资产管理等各个领域提供充沛的业务机会。

他表示，“绿地集团给的资源将是全方位的，社区客户资源，项目、资金等。”

绿地集团去年实现营收4,021亿元，较上年增长22%，该公司已提出，力争到2020年业务经营收入达到8,000亿元，跻身世界企业100强行列。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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