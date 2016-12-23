绿地金融联手中投中财基金运作AKB48中国公司 试水娱乐业

路透上海12月23日 - 中国大型地产企业绿地控股(600606.SS)旗下绿地金融投资控股公司周五宣布，其与中投中财基金将联合运作日本少女偶像组合AKB48的中国公司事宜，这是绿地金融首次涉足娱乐偶像产业投资。

据公司新闻稿，除此次合作AKB48中国公司外，未来绿地金融还将与中投中财在音乐产业股权投资、文化地产、资本运作等方面展开多层次的深入合作。

中投中财基金公司是由中财金控、中投证券等共同合资组建。据中财金控官网，其是中国财政部旗下孙公司，专注于投资咨询和管理，目前已发起成立十余只基金，例如中投中财音乐产业基金、中投中财游戏产业基金、宁夏中财清真产业基金等。

在本次合作中，双方将共同开展AKB中国演艺中心的前期运作、开发建设、运营管理等事宜。绿地金融一方面为AKB中国演艺中心的项目选址、规划设计、产品业态、建设开发提供支持，另一方面为项目提供投资、融资、并购及行业整合等方面的支持。

而中投中财基金管理公司将主要对接日方，积极配合AKB中国演艺中心落地项目提供品牌宣传、规划设计、运营管理等工作，同时将积极协调举办各类艺人表演、全国选拔赛、粉丝见面会等，协助整合政府及业界的各种资源。（完）