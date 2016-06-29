绿地控股获国开行全面金融支持 首批合作项目投资超780亿

路透上海6月29日 - 中国大型地产企业--绿地控股(600606.SS)周三宣布，其与国家开发银行就一揽子项目签署银企战略合作协议，国开行将为绿地控股旗下业务提供全方位金融支持，双方首批合作项目总投资规模超过780亿元。

据公司新闻稿，国开行将为绿地提供长期稳定的金融支持以及包括投资、贷款、债券、租赁、证券等全方位金融服务，重点合作领域包括轨道交通项目、公共设施项目、基础设施PPP（政府与社会资本合作）项目、棚户区改造、大型居住社区等保障性住房、产业园区开发建设、绿色城镇化项目、海外并购及“走出去”项目等。

双方拟首期合作的项目包括：北京市中心区棚改项目、济南中心城区旧区改造项目、河南渑垣高速公路项目、上海市嘉定区云翔基地保障房项目和城市地铁PPP项目、广州市空港产业园区项目、纽约布鲁克林地铁上盖、附属市政设施改造及政府出租房项目等。

绿地控股董事长、总裁张玉良表示，此次合作为绿地继续调整业务结构，做强优势产业板块、提升盈利水平提供了坚实的资金保障。未来，绿地的财务基本面将持续优化，增利润、降负债，整体平均融资成本预计将继续下降。

自绿地控股实现借壳上市后，其已形成多渠道的融资体系。2015年度期末，公司融资总额为2,406亿元，整体平均融资成本5.98%，较上年降一成。

绿地控股周三收报11.11元，涨1.09%。（完）