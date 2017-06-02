绿地与复旦成立科技集团 在生命科学和大数据等方面合作

路透上海6月2日 - 继上海交通大学之后，中国大型房企--绿地控股(600606.SS)周五与复旦大学共同成立校企合作科技创新平台--绿地光华科技产业集团公司，双方将在生命科学、大数据、人工智能、文化创意等方面合作，为绿地旗下产业及商业办公地产的发展升级注入科技新动力。

公司新闻稿称，绿地与上海交大、复旦的合作，将为未来在全国及全球的绿地科创园、科创城发展实体产业，提供覆盖科技、医疗和教育产业等领域的充沛资源，带动科创产业集聚和人才导入。

绿地光华将作为双方合作的总平台，绿地侧重园区载体的提供与建设，复旦大学侧重园区的内容建设与项目引进。双方将推动复旦优势学科产业项目的市场化运作，以科创点、科创园、科创城为发展载体，着力打造园区服务、科技金融与科创产业集群等业务板块。

绿地光华近期将在上海落地首个科创中心，并逐步向国内省会城市及其周边重点城市拓展打造科创园、科创城。

绿地控股此前表示，今年公司将围绕协同效应、结构优化及提升盈利三大关键点，展开四大重点战略，包括千亿综合产业投资战略、特色小镇战略、基建PPP（政府和社会资本合作）大平台大项目战略以及校企合作切入高成长产业战略。

其中校企合作方面，绿地将与多所高校合作成立投资平台，与其本身的房地产主业及其他多元产业实现协同发展。今年3月，绿地已与上海交通大学下属上海交大产业投资管理（集团）公司合资成立了交大绿地科技创新公司。

绿地控股周五收报8元人民币，涨0.5%，过去一个月累计升7%。（完）