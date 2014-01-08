绿地投资12亿英镑开发英国房地产

路透上海1月8日 -中国第二大房地产开发企业--绿地集团近日签约在英国伦敦开发两个大型住宅项目，预计总投资达12亿英镑。公司还表示，基于对海外市场的乐观预期及现有项目储备规模，绿地对2014年海外板块业绩调高预期，预计全年海外业务收入将突破130亿元人民币，较2013年的30亿元有数倍增长。

据公司新闻稿，此次签署正式收购协议的RAM啤酒厂住宅项目规划建筑面积近9万平方米，规划开发集高层公寓、保障性住房、商业设施于一体的大型住宅社区，将分三期开发；而此次签署框架协议的金丝雀码头金融区超高层公寓项目临近泰晤士河岸边，项目总建筑面积近9.8万平方米，该项目未来将成为英国高度最高的高档公寓项目。

这是绿地集团首度进入欧洲进行房地产项目开发，此前，绿地旗下酒店产业率先通过资产及经营权置换的方式进入欧洲酒店市场。

对于登陆欧洲首选英国伦敦，绿地集团董事长、总裁张玉良表示，伦敦是全球金融中心，是投资欧洲的首选城市。特别是近两年伦敦房地产市场交易活跃，2013年内住宅均价平均上升10%，预计2014年总体需求还将呈现上升态势。同时，随着中英贸易关系的加强，中国的投资者将有更多机会接触到英国房地产市场，也将有利于提振投资者对投资英国物业的信心。

他表示，2014年绿地海外业务将实施“拓展与提升并进”，一方面深耕优质市场，在已进驻并产生可观效益、拥有较好前景的国家及城市适时追加投资，另一方面将新辟潜力市场，继续依托国内富裕及中产阶层拓展市场，择优储备成本合理、杠杆性强、盈利水平较高的项目，形成更加优化合理的海外投资布局，预计将再进入包括加拿大、法国、新加坡等3-5个国家。

绿地预计2014年将实现海外销售收入130亿元人民币，新增投资50-80亿美元，为2015年海外收入超300亿元人民币奠定基础，绿地集团也将成为中国房地产行业海外业务规模最大的企业。

绿地集团此前已在韩国、澳大利亚和美国等地投入巨资开发房地产项目，同期，国内不少房地产公司亦纷纷在海外投建房地产项目，如万科(000002.SZ)、碧桂园(2007.HK)等。

全球领先的房地产服务公司高力国际（Colliers)近日发布报告预计，2014年将有更多中资企业赴海外投资房地产项目，热门区域主要是北美、澳洲和欧洲的华人主要聚集城市，例如美国的纽约和旧金山、澳大利亚的悉尼和墨尔本、英国伦敦等，因为目前中资企业开发房产的主要销售对象仍是中国人。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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