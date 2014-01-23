绿地集团旗下酒店进军洛杉矶和悉尼 未来将加速海外布局

路透上海1月23日 -在海外市场上，中国第二大房地产企业--绿地集团的房地产开发项目全面开花，旗下酒店业务亦择机跟上，近期绿地两家酒店正式落户美国洛杉矶和澳大利亚悉尼。公司表示，未来绿地酒店业务将紧随房地产开发主业，加快布局国际市场。

公司新闻稿称，绿地集团已与洲际酒店集团(IHG.L)签署协议，合作打造美国洛杉矶高端商务酒店--绿地英迪格酒店；同时绿地旗下奢华酒店品牌“铂瑞”(Primus)亦将登陆悉尼，这是首个落户悉尼的中国酒店集团。这两间酒店均位于或紧邻绿地在当地开发的大型房产项目。

绿地酒店产业目前建成及在建酒店70余家，拥有各类客房2万余间，资产规模250多亿元人民币，绿地国际酒店管理集团已成为国内最大酒店物业持有商和管理运营商之一。绿地酒店项目已遍及北京、上海等全国20个省市70个城市，以及德国法兰克福、西班牙马德里、巴塞罗那，韩国济州岛等海外城市。

绿地集团此前已在韩国、澳大利亚、美国、英国等地投入巨资开发房地产项目。1月初，绿地签约伦敦两个房地产开发项目，预计总投资达12亿英镑。

绿地稍早透露今年海外业务目标：预计2014年将实现海外销售收入130亿元，新增投资50-80亿美元，为2015年海外收入超300亿元奠定基础。绿地集团也将成为中国房地产行业海外业务规模最大的企业。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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