绿地控股在江西南昌投资约200亿元建设创客中心项目

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月11日 - 在上月宣布其创客中心战略后，中国大型房企--绿地控股(600606.SS)称，将在江西南昌投资约200亿元人民币建设绿地国际双创中心项目，创客中心成为拉动绿地商业地产综合体开发、运营和销售的另一引擎。
在中国商业物业供大于求形势下，绿地原有的商业地产＋住宅地产综合体发展模式受到一些挑战，近年来绿地不断尝试新的发展模式，例如产业园模式及创客中心模式等。
据公司新闻稿，该项目占地面积468亩，总建筑面积120万平方米，包含超高层办公楼、国际双创中心、五星级酒店、购物中心以及高端配套住宅，项目核心为两楼高度为200米的超高层双子塔。
绿地本次还签约国家科技部火炬中心、中国中小商业企业协会、南昌大学、江西师范大学、江西财经大学、米兰理工大学技术转化中心驻中国代表处、中科招商投资管理集团股份有限公司等一批国内外创客资源，并引入全球最大的办公空间管理服务商雷格斯和联合办公空间服务商WE WORK。
“创客中心”是绿地今年主推的商业办公楼运营模式，正在全国范围内铺开。其核心理念是为中小微企业提供多维度、全要素、一站式的共享办公空间，让入驻的中小微企业能够享受全球化、复合产业链上资源的最优化配置，同时也能够分享信息、知识、创新，拓展社交以及商业圈，有效提高创新创业的效率。
创客是指具有创新理念、自主创业的人。2014年国务院总理李克强提出“大众创业、万众创新”，创业创新成为各地经济发展热点。7月绿地选择了上海两个在建办公楼项目作为创客中心试点。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。