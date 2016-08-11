绿地控股在江西南昌投资约200亿元建设创客中心项目

路透上海8月11日 - 在上月宣布其创客中心战略后，中国大型房企--绿地控股(600606.SS)称，将在江西南昌投资约200亿元人民币建设绿地国际双创中心项目，创客中心成为拉动绿地商业地产综合体开发、运营和销售的另一引擎。

在中国商业物业供大于求形势下，绿地原有的商业地产＋住宅地产综合体发展模式受到一些挑战，近年来绿地不断尝试新的发展模式，例如产业园模式及创客中心模式等。

据公司新闻稿，该项目占地面积468亩，总建筑面积120万平方米，包含超高层办公楼、国际双创中心、五星级酒店、购物中心以及高端配套住宅，项目核心为两楼高度为200米的超高层双子塔。

绿地本次还签约国家科技部火炬中心、中国中小商业企业协会、南昌大学、江西师范大学、江西财经大学、米兰理工大学技术转化中心驻中国代表处、中科招商投资管理集团股份有限公司等一批国内外创客资源，并引入全球最大的办公空间管理服务商雷格斯和联合办公空间服务商WE WORK。

“创客中心”是绿地今年主推的商业办公楼运营模式，正在全国范围内铺开。其核心理念是为中小微企业提供多维度、全要素、一站式的共享办公空间，让入驻的中小微企业能够享受全球化、复合产业链上资源的最优化配置，同时也能够分享信息、知识、创新，拓展社交以及商业圈，有效提高创新创业的效率。

创客是指具有创新理念、自主创业的人。2014年国务院总理李克强提出“大众创业、万众创新”，创业创新成为各地经济发展热点。7月绿地选择了上海两个在建办公楼项目作为创客中心试点。（完）