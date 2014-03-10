绿地集团收购加拿大一地产项目 今年海外销售目标调高五成

上汽集团已对泰国工厂的首期投资1.74亿美元--高管
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完)
路透上海3月10日 -中国第二大房地产企业--绿地集团宣布，近日以股权收购方式获得加拿大一房地产项目；同时基于公司海外多个项目年内将启动预售，将今年初刚设定的海外销售目标提高逾五成，达到200亿元人民币。
绿地集团周日晚间新闻稿称，上周六（8日）签约的加拿大项目位于多伦多市中心核心区域，规划地上总建筑面积约6.7万平方米，规划建设两幢高层公寓及配套商业，预计总投资将超过4亿加元（约合22亿元人民币），项目将于六个月内正式开工建设。
新闻稿指出，公司选择进驻城市集聚能力强、移民等需求大、华人较为集中的多伦多市场，充分发挥自身品牌对当地华人客群的吸引力和信任度，同时有效延伸国内高端客户的海外置业需求，符合绿地集团的海外投资策略。
绿地集团董事长、总裁张玉良在新闻稿中还透露，绿地在英国、美国、加拿大、泰国、马来西亚的项目年内将全面启动预售，基于此，绿地已将全年海外销售目标由原先的130亿元调增至200亿元，较2013年的30亿元有数倍增长。
“如果说2013年是绿地国际化的起步之年，那么2014年将成为绿地海外战略的疾行之年、收获之年。”他表示。
今年以来，绿地集团已加快海外布局，1月初公司签约英国伦敦两个大型住宅项目，总投资12亿英镑；2月总投资10亿美元的洛杉矶绿地中心正式开工建设；当月末其签下马来西亚新山市两个项目，总投资达200亿元。
该公司此前披露，今年预计新增投资50-80亿美元，为2015年海外收入超300亿元奠定基础，绿地集团届时也将成为中国房地产行业海外业务规模最大的企业。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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