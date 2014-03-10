绿地集团收购加拿大一地产项目 今年海外销售目标调高五成

路透上海3月10日 -中国第二大房地产企业--绿地集团宣布，近日以股权收购方式获得加拿大一房地产项目；同时基于公司海外多个项目年内将启动预售，将今年初刚设定的海外销售目标提高逾五成，达到200亿元人民币。

绿地集团周日晚间新闻稿称，上周六（8日）签约的加拿大项目位于多伦多市中心核心区域，规划地上总建筑面积约6.7万平方米，规划建设两幢高层公寓及配套商业，预计总投资将超过4亿加元（约合22亿元人民币），项目将于六个月内正式开工建设。

新闻稿指出，公司选择进驻城市集聚能力强、移民等需求大、华人较为集中的多伦多市场，充分发挥自身品牌对当地华人客群的吸引力和信任度，同时有效延伸国内高端客户的海外置业需求，符合绿地集团的海外投资策略。

绿地集团董事长、总裁张玉良在新闻稿中还透露，绿地在英国、美国、加拿大、泰国、马来西亚的项目年内将全面启动预售，基于此，绿地已将全年海外销售目标由原先的130亿元调增至200亿元，较2013年的30亿元有数倍增长。

“如果说2013年是绿地国际化的起步之年，那么2014年将成为绿地海外战略的疾行之年、收获之年。”他表示。

今年以来，绿地集团已加快海外布局，1月初公司签约英国伦敦两个大型住宅项目，总投资12亿英镑；2月总投资10亿美元的洛杉矶绿地中心正式开工建设；当月末其签下马来西亚新山市两个项目，总投资达200亿元。

该公司此前披露，今年预计新增投资50-80亿美元，为2015年海外收入超300亿元奠定基础，绿地集团届时也将成为中国房地产行业海外业务规模最大的企业。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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