绿地集团完成借壳金丰投资 成市值最大中资房地产公司

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月3日 - 中国房地产公司金丰投资(600606.SS)周五宣布，其重大资产置换及增发股份购买资产交易成功实施，这意味着国内最大房企绿地集团整体借壳上市计划的完成。重组后的金丰投资成为市值最大的中资房地产上市公司。
金丰投资公告指出，近日，公司已完成向绿地集团所有股东增发股份购买资产的手续，共增发116.5亿股，使公司总股本增至121.68亿股。近日绿地集团100%股权已过户至金丰投资名下。
增发完成后，代表绿地职工持股的上海格林兰投资企业持股达28.79%，为第一大股东；上海城投集团和上海地产集团分别持股20.55%和18.2%，名列第二和第三大股东；上海中星集团持股7.62%，名列第五大股东。这四家机构的持股限售期为三年。
以周四收盘价19.79元计，金丰投资总市值达2,408亿元，超过万科(000002.SZ)(2202.HK)、中国海外地产(0688.HK)、万达商业地产3699.HK等中资大型房企，成为市值最大的中资房地产上市公司。（完）
(发稿 林琦；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。