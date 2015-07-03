绿地集团完成借壳金丰投资 成市值最大中资房地产公司

路透上海7月3日 - 中国房地产公司金丰投资(600606.SS)周五宣布，其重大资产置换及增发股份购买资产交易成功实施，这意味着国内最大房企绿地集团整体借壳上市计划的完成。重组后的金丰投资成为市值最大的中资房地产上市公司。

金丰投资公告指出，近日，公司已完成向绿地集团所有股东增发股份购买资产的手续，共增发116.5亿股，使公司总股本增至121.68亿股。近日绿地集团100%股权已过户至金丰投资名下。

增发完成后，代表绿地职工持股的上海格林兰投资企业持股达28.79%，为第一大股东；上海城投集团和上海地产集团分别持股20.55%和18.2%，名列第二和第三大股东；上海中星集团持股7.62%，名列第五大股东。这四家机构的持股限售期为三年。

以周四收盘价19.79元计，金丰投资总市值达2,408亿元，超过万科(000002.SZ)(2202.HK)、中国海外地产(0688.HK)、万达商业地产3699.HK等中资大型房企，成为市值最大的中资房地产上市公司。（完）

(发稿 林琦；审校 曾祥进)

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