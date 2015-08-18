绿地控股借壳上市收官 未来发展重点为产融结合和国际化等

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月18日 - 借壳上市的中国最大房地产企业绿地控股(600606.SS)周二正式以新名称挂牌，整体上市收官。公司董事长张玉良表示，上市后公司的品牌影响力和融资能力将明显提升，近阶段公司发展重点将是产业与资本融合，并与国际化和“互联网+”相结合。
他在上海证交所参加仪式后对记者表示，“整体上市后，绿地将更加公众化、更加资本化、更加国际化，推进实施大基建、大金融和大消费三大战略。”
他指出，绿地未来将成为一家全球经营、产业与资本双轮驱动的具有全球竞争力的大型跨国公司。在大基建领域，将重点发展地铁产业；大金融战略则是通过绿地金控和绿地香港(0337.HK)两大平台打造综合金融业务；大消费则是重点发展进口商品直销、汽车服务、酒店和旅游等产业。
绿地集团此番通过借壳金丰投资而完成整体上市，历时近一年半。金丰投资共向绿地集团所有股东增发116.5亿股收购绿地所有资产，金丰投资总股本增至121.68亿股。上周四金丰投资宣布，自周二起，公司名称变更为绿地控股股份有限公司。
绿地周二高开后，一度摸高至25.95元人民币，涨6.44%。绿地控股市值已达到3,000亿元左右，稳居国内房地产上市公司市值老大位置，目前其竞争对手万科(000002.SZ)的市值约1,600亿元。
除了绿地控股在A股整体上市，绿地旗下亦形成了涉及多家港股公司的资本平台布局，控股绿地香港和润东汽车(1365.HK)，并成为园林设计和建设公司博大绿泽(1253.HK)的第二大股东。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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