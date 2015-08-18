绿地控股借壳上市收官 未来发展重点为产融结合和国际化等

路透上海8月18日 - 借壳上市的中国最大房地产企业绿地控股(600606.SS)周二正式以新名称挂牌，整体上市收官。公司董事长张玉良表示，上市后公司的品牌影响力和融资能力将明显提升，近阶段公司发展重点将是产业与资本融合，并与国际化和“互联网+”相结合。

他在上海证交所参加仪式后对记者表示，“整体上市后，绿地将更加公众化、更加资本化、更加国际化，推进实施大基建、大金融和大消费三大战略。”

他指出，绿地未来将成为一家全球经营、产业与资本双轮驱动的具有全球竞争力的大型跨国公司。在大基建领域，将重点发展地铁产业；大金融战略则是通过绿地金控和绿地香港(0337.HK)两大平台打造综合金融业务；大消费则是重点发展进口商品直销、汽车服务、酒店和旅游等产业。

绿地集团此番通过借壳金丰投资而完成整体上市，历时近一年半。金丰投资共向绿地集团所有股东增发116.5亿股收购绿地所有资产，金丰投资总股本增至121.68亿股。上周四金丰投资宣布，自周二起，公司名称变更为绿地控股股份有限公司。

绿地周二高开后，一度摸高至25.95元人民币，涨6.44%。绿地控股市值已达到3,000亿元左右，稳居国内房地产上市公司市值老大位置，目前其竞争对手万科(000002.SZ)的市值约1,600亿元。

除了绿地控股在A股整体上市，绿地旗下亦形成了涉及多家港股公司的资本平台布局，控股绿地香港和润东汽车(1365.HK)，并成为园林设计和建设公司博大绿泽(1253.HK)的第二大股东。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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