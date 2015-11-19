绿地控股39亿元获两块开发用地 筹划定向增发今起停牌

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月19日 - 中国最大房地产企业之一的绿地控股(600606.SS)近日斥资39亿元人民币，在河南郑州和江西南昌获得合计逾千亩的两幅开发用地。公司周三晚间公告还指出，因公司正筹划定向增发，将自周四起连续停牌。
绿地控股8月成功实现借壳上市，但未同步实施再融资。绿地控股最新总市值达2,122亿元，体量庞大，而且未来公司在房地产主业及基建、消费和金融三大新产业上的投资巨大，估计此次公司再融资的规模不会小。
公司新闻稿称，此次公司新获两地块，将分别打造郑州国宾馆及滨河花园社区、南昌朝阳洲标志性滨江综合体，总规划建筑面积137.5万平方米。这是公司在豫赣两地长期投资发展后，再度获取低成本土地的战略性地产项目，为公司在核心一二线城市优势区域的发展再添动力。
新闻稿指出，今年以来，绿地坚持积极稳健的项目储备策略,深耕一二线城市，择机储备潜力板块优质项目，进一步优化投资结构。在第三季度新获项目中，国内一二线城市及海外项目占比近3/4，同时新进入了深圳市场，完成了国内四大一线城市的整体布局。
目前国内房地产市场回暖势头减弱，各地分化加剧，一线城市成交火热，房价地价持续上升，但广大中小城市却仍未摆脱高库存的困境。
绿地控股指出，公司正在筹划非公开发行股票事项。公司将尽快确定是否进行该事项，并于股票停牌之日起的五个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
公司周三收报17.44元，过去一个月累计涨幅达11.08%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。