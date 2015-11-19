绿地控股39亿元获两块开发用地 筹划定向增发今起停牌

路透上海11月19日 - 中国最大房地产企业之一的绿地控股(600606.SS)近日斥资39亿元人民币，在河南郑州和江西南昌获得合计逾千亩的两幅开发用地。公司周三晚间公告还指出，因公司正筹划定向增发，将自周四起连续停牌。

绿地控股8月成功实现借壳上市，但未同步实施再融资。绿地控股最新总市值达2,122亿元，体量庞大，而且未来公司在房地产主业及基建、消费和金融三大新产业上的投资巨大，估计此次公司再融资的规模不会小。

公司新闻稿称，此次公司新获两地块，将分别打造郑州国宾馆及滨河花园社区、南昌朝阳洲标志性滨江综合体，总规划建筑面积137.5万平方米。这是公司在豫赣两地长期投资发展后，再度获取低成本土地的战略性地产项目，为公司在核心一二线城市优势区域的发展再添动力。

新闻稿指出，今年以来，绿地坚持积极稳健的项目储备策略,深耕一二线城市，择机储备潜力板块优质项目，进一步优化投资结构。在第三季度新获项目中，国内一二线城市及海外项目占比近3/4，同时新进入了深圳市场，完成了国内四大一线城市的整体布局。

目前国内房地产市场回暖势头减弱，各地分化加剧，一线城市成交火热，房价地价持续上升，但广大中小城市却仍未摆脱高库存的困境。

绿地控股指出，公司正在筹划非公开发行股票事项。公司将尽快确定是否进行该事项，并于股票停牌之日起的五个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。

公司周三收报17.44元，过去一个月累计涨幅达11.08%。（完）