绿地2-3年内海外投资额和销售将猛增 联手竞标澳洲项目

路透上海7月21日 - 中国领先的房地产企业--绿地集团正加大海外市场拓展，未来2-3年其海外投资额和销售收入将持续倍增。最新一个动作是绿地将携手澳大利亚皇冠集团联合竞标，投资澳洲昆士兰州布里斯班皇后码头项目。

公司新闻稿引述绿地董事长张玉良称，绿地集团稳健推进海外拓展步伐，目前已成功进入澳洲、美国、加拿大、英国等九国十二城，今年销售收入将超过200亿元人民币。在未来2-3年内，绿地集团力争实现每年海外投资总额及销售收入翻一番，明年海外销售收入预计将超过400亿元。

皇后码头项目是一个集住宅、商业、办公、酒店及商业于一体的大型城市综合体项目，将有助于将布里斯班海滨及北岸改造为世界级新兴旅游目的地。

澳大利亚是绿地海外拓展的重点地区，3月，绿地收购了澳大利亚悉尼市两幅地块，分别发展住宅公寓、低密度住宅和部分商业项目。此前，绿地在悉尼、墨尔本已有两个开发项目。

张玉良还表示，目前国内经济由高速发展转入中速发展阶段，投资海外市场仍然处于难得的窗口期，资源和投资成本也相对合理，推进国际化战略有助于绿地在国内主战场之外开辟新的成长空间。

绿地集团已公布拟借壳金丰投资(600606.SS)计划，注入资产规模超过600亿元，目前金丰投资股东大会已通过该重组计划，接下来将寻求监管部门批准后实施。

绿地集团今年初公布，其2013年实现业务经营收入逾3,300亿元，同比增33%。而美国财富杂志公布的2014年世界500强企业名单中，绿地集团位列第268位，排名较去年上升91位。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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