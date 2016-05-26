绿地控股调整定向增发方案 筹资上限减近一半至157亿元

路透上海5月26日 - 中国大型房地产企业--绿地控股集团股份有限公司(600606.SS)周三晚间公告称，结合近期国内证券市场的变化，为确保定向增发的顺利进行并满足募集资金要求，公司决定调整定增方案，筹资规模上限由300亿元人民币调降至157亿元，减少近一半。

公告显示，本次调整主要包括发行价格与定价原则、发行数量和募集资金数额及用途三个条款，其中发行价格设定中的定价基准日，由原先的董事会公告日（2015年12月9日），修改为发行期首日，这使得其定增发行底价将随行就市，原先为不低于14.51元。

在募集资金投向中，原先的房地产投资项目得以保留，共计110亿元投向合肥新都会等三个项目，其余资金补充流动资金。而原计划中的金融投资项目尽数放弃，包括设立投资基金、增资绿地融资租赁公司、设立互联网创新金融公司等四个项目，原计划投入资金101.5亿元。

东方早报周四报导引述公司方面解释称，这是绿地在与证交所沟通之后作出的主动调整，因此前的募资投向是房地产＋金融，这种跨业务领域的模式，预案获得证监会审批通过的可能性较低。

绿地控股周三收报11.31元，过去三个月微跌0.7%。（完）