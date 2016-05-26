绿地控股调整定向增发方案 筹资上限减近一半至157亿元

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透上海5月26日 - 中国大型房地产企业--绿地控股集团股份有限公司(600606.SS)周三晚间公告称，结合近期国内证券市场的变化，为确保定向增发的顺利进行并满足募集资金要求，公司决定调整定增方案，筹资规模上限由300亿元人民币调降至157亿元，减少近一半。
公告显示，本次调整主要包括发行价格与定价原则、发行数量和募集资金数额及用途三个条款，其中发行价格设定中的定价基准日，由原先的董事会公告日（2015年12月9日），修改为发行期首日，这使得其定增发行底价将随行就市，原先为不低于14.51元。
在募集资金投向中，原先的房地产投资项目得以保留，共计110亿元投向合肥新都会等三个项目，其余资金补充流动资金。而原计划中的金融投资项目尽数放弃，包括设立投资基金、增资绿地融资租赁公司、设立互联网创新金融公司等四个项目，原计划投入资金101.5亿元。
东方早报周四报导引述公司方面解释称，这是绿地在与证交所沟通之后作出的主动调整，因此前的募资投向是房地产＋金融，这种跨业务领域的模式，预案获得证监会审批通过的可能性较低。
绿地控股周三收报11.31元，过去三个月微跌0.7%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。