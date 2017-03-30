绿地与上海交大合组科创公司 为其综合产业投资注入新动力

路透上海3月30日 - 中国大型地产企业--绿地控股(600606.SS)周四宣布，与上海交通大学下属上海交大产业投资管理（集团）公司合资成立交大绿地科技创新公司，此举将为绿地旗下产业及商业办公地产的发展升级及综合产业投资模式注入新动力。

对于绿地控股而言，此次与上海交大的合作，将为未来在全国及全球的绿地产业新城、科研园区发展实体产业，提供覆盖科技、医疗和教育产业等领域的充沛资源，带动相关产业集聚和人口导入。

绿地控股与交大产投集团将分别持有该合资公司65%和35%股份。交大绿地科创公司将以创业区、创业城为发展载体，着力打造园区经营、科技金融与新兴产业集群等业务板块。初期，该公司将主打园区综合服务业务板块，在上海市中心和郊区各打造一个创业园，未来将逐步向省会城市及京沪深周边重点城市打造创业园区，实现全面布局和规模经营。

交大绿地科创公司未来还将重点打造风险投资、私募股权投资、股权投资并购等中后端金融服务，获得金融投资收益；远期规划在信息、健康、环保等领域，通过并购控股，发展一批拥有自有核心技术的高科技产业集群。

今年初，绿地提出新的增长引擎，利用“房地产+大基建+大金融+大消费”的全产业优势，围绕这五大领域的综合产业投资模式对区域经济全面介入，近期签约的陕西合作项目已成为首个落地的千亿级综合产业投资项目。

绿地控股2月底与陕西省政府签约，将在当地投资逾两千亿元人民币，围绕房地产综合开发、基础设施、金融产业、进口商品直销及参与国有企业混合所有制改革等方面展开合作。

绿地控股周四早盘报8.05元，跌2.31%。（完）