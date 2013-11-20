绿地集团拟在韩国济州投资60亿元建旅游度假城

路透上海11月20日 -中国第二大房地产企业--绿地集团周三宣布，将投资60亿元人民币在韩国济州岛建设一个奢华旅游度假城项目，项目包括一个高度为218米的双子塔楼。

公司新闻稿称，该项目集高档酒店式公寓、高星级酒店、娱乐、免税店等于一体，酒店式公寓规划为1,000间，提供高标准酒店式服务，仍将重点面向中国客群。

此前，绿地已在韩国济州岛建设旅游健康城项目，因其优越的自然环境、教育配套以及产品的投资前景、移民属性吸引了大批中国客户，一期已去化逾八成，年内将实现销售额超10亿元。

新闻稿指出，绿地集团国际化步伐今年以来稳健提速，目前已确定海外项目的总投资超过100亿美元，今年年内实际投资已超过30亿美元，公司全年海外业务收入预计将超25亿元，明年计划突破100亿元。

绿地集团是以上海为总部的国有控股综合性集团，以房地产企业为核心主业，能源和金融为次支柱产业，其中房地产业务以收入计在国内排名第二，仅次于万科(000002.SZ)。

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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