绿地控股斥资近10亿元控股江苏省建 扩容大基建产业

路透上海2月18日 - 中国最大房地产企业之一的绿地控股(600606.SS)旗下大基建产业正在扩容和升级。该公司周四宣布，其透过旗下绿地城市投资集团公司投资9.625亿元人民币，以股权转让及增资方式，收购江苏省建筑工程集团有限公司55%的股权。

绿地还指出，今年公司将不断提升投资并购能级，秉持“以国内为主、兼顾国际，以非上市公司为主、兼顾上市公司，以非金融产业为主、兼顾金融产业”的总体原则，聚焦规模大、潜力足、效益好、管理优的项目，推进企业扩张并购、产业协同并购和财务投资并购，优化集团资产配置。

绿地控股董事长、总裁张玉良表示，投资控股江苏省建集团，有利于绿地进一步以资本为纽带，通过控股或参股形成一批发展空间大、盈利前景好的企业，从而打造“绿地系”企业群；同时，亦将有力推动绿地提升建筑产业核心竞争力、形成产业链竞争优势，为中长期发展夯实资源基础。

江苏省建力争今年实现营收120-150亿元，并力争未来每年实现20%以上的增长。

大基建产业是除房地产主业外，绿地未来五年倾力打造的三大新支柱产业之一。除了去年进军的地铁产业外，在大基建领域绿地今年将加大城市重大基础设施投资建设力度，以“投资+施工”的业务模式，积极拓展高速公路、污水处理厂等大型基础设施项目的投资施工。

为配合其大基建业务扩张，该公司亦开始并购国内基建公司，例如去年底绿地收购了贵州建工的控股权。

张玉良还指出，绿地今年将加速产业经营与资本并购‘双轮驱动’。一方面，发挥专业优势，提升战略性产业的经营管理水平，为开展资本经营奠定紮实的基础；另一方面，围绕企业转型发展目标，有力提升资本运作水平，既通过资本并购优化财务结构，又通过收购稀缺资源、优质资产和产业载体为企业转型发展提供支撑。

绿地控股今日收报12.63元，涨0.10元，或0.80%。（完）