绿地集团伦敦买地 拟建欧洲最高住宅楼

路透伦敦3月12日 - 中国房地产开发商绿地集团取得位于伦敦金丝雀码头金融区的一处地皮，该地皮拟建欧洲最高的住宅楼。

这块地皮位于金丝雀码头的西北角，卖方为商用地产集团（Commercial EstatesGroup，CEG），后者已获准在此建一座242米高的综合大楼，包括700套住宅、办公室和商店等。

绿地集团周三称已与CEG交换了购买Hertsmere项目的合同，项目金额估计6亿英镑。这是绿地集团今年在伦敦进行的第二宗收购，1月时已买下伦敦最古老酿酒厂的地皮。

“作为伦敦为数不多的高楼项目之一，Hertsmere是绿地集团在伦敦新增重要地标建筑的绝佳机会，”交易各方在声明中称。

中国政府加紧调控国内楼市，地产销售价格和利润率受到挤压，而绿地集团此次收购行动，反映出中国地产开发商在海外寻找项目的趋势。

去年11月，爱尔兰地产开发商Ryan称，他们已以1亿英镑购买了Hertsmere地块，将试图对已获批的项目进行调整，打算将整个75层的大楼全部建成住宅。

至于CEG与Ryan的交易为何告吹，代表CEG的仲量联行发言人拒绝发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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