绿地控股斥资5.7亿港元增持博大绿泽 成为并列第一大股东

路透上海6月28日 - 中国大型房地产公司绿地控股(600606.SS)周一晚公告称，旗下绿地金融海外投资集团拟以5.7亿港元，向博大绿泽(1253.HK)大股东博大国际受让股份，使绿地的持股增至29.98%，从而与博大国际并列第一大股东。

公告显示，此次绿地海外受让股份的价格为每股0.756港元，较博地绿泽周一收盘价1.31港元折让约58%。

绿地控股周一稍晚发布新闻稿引述绿地控股董事长、总裁张玉良的话 称，该项交易符合绿地大力推进资本运作整体战略，目的是通过以资本为纽带，形成一批发展空间大、盈利前景好、商业模式新的企业，打造一批“绿地系”企业群。同时，亦将有利于做大做强绿地房地产关联业务板块，形成产业链竞争优势,为提升房地产主业竞争力提供支撑。

绿地在去年5月增持博大绿泽成为其第二大股东后，即承诺为其提供三年双方认可的国际、国内园林、绿化项目，每年合同金额不低于3亿元人民币。目前博大绿泽已与绿地旗下基建企业就太原植物园项目等国内多个大型城市公共绿化项目达成合作意向并协同推进。

博大绿泽为中国增长迅速的综合园林景观设计建设服务供应商，主要于中国各地进行大型都市园林景观项目，并为客户提供以项目为基础的园林景观设计建设一站式服务解决方案。

绿地控股周一收报11.04元，过去一个月微跌0.1%。（完）