绿地集团拟在马来西亚斥资近200亿元开发房地产项目

路透上海3月3日 -中国第二大房地产企业--绿地集团近日就马来西亚新山市两个项目签署合作备忘录，计划斥资近200亿元人民币进行投资建设，其中一项目将成为迄今为止中国企业在马来西亚投资的最大规模房地产单体项目。

据绿地集团周日的新闻稿，此次签署协议的两个项目分布在新山市的东区和西区，沿柔佛海峡，与新加坡隔海相望。两个项目总占地面积约860亩，规划建筑面积约230万平方米，规划建设大型住宅社区、中高端服务式公寓、酒店及配套商业。项目预计在6个月内正式开工建设。

“相比欧美及澳洲国家，东南亚国家房地产市场具有独特的吸引力，”绿地集团董事长、总裁张玉良表示，一方面，相较于欧美国家的高端地产项目，价格相对亲民，另一方面，东南亚地区华人占比较高，语言饮食文化相似，更便于融入当地社会。

他说，马来西亚拥有庞大的华人社区及吸引国外买家的有利政策，已经成为新兴投资目的地。投资马来西亚项目将进一步提升绿地在亚洲市场的影响力、号召力和美誉度。而且新山和新加坡之间仅隔一条狭长的柔佛海峡，马来西亚政府正意图以“深圳-香港”的概念，将新山打造成国内第二大城市。

绿地集团近年来正积极拓展海外市场，已在韩国、澳大利亚、美国和英国等地投入巨资开发房地产项目。公司稍早预计2014年将实现海外销售收入130亿元，新增投资50-80亿美元，为2015年海外收入超300亿元奠定基础，绿地集团届时也将成为中国房地产行业海外业务规模最大的企业。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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