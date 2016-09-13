绿地控股拟向宁波杭州湾新区投资500亿元 大基建战略升级

路透上海9月13日 - 中国大型房企--绿地控股(600606.SS)周一晚公告称，全资子公司绿地集团已与宁波杭州湾新区管委会签约，绿地集团将在基础设施建设、产业投资、地产开发等领域与杭州湾新区管委会开展全面合作，在2020年底前完成总投资500亿元人民币以上。

公告指出，绿地的大基建战略由此向大投资战略拓展，通过“基础设施投资+产业导入+房地产开发并行推进”的模式，依托大基建板块协同房地产、商业、金融等板块实现全面发展。

双方合作内容包括沪甬合作示范区建设、城市规划设计、基础设施建设、公共服务设施建设、产业投资和地产开发等多个方面，近期内将以滨海新城为合作开发的起步区。不过绿地强调，上述合作对公司今年的经营业绩不构成重大影响。

基础设施将采用PPP模式（政府与社会资本合作），包括滨海新城区域内部分市政工程、城市道路、轨道交通、综合管廊、水利工程、绿化、污水处理等；公共服务基础设施亦以PPP模式为主，包括滨海新城区域内部分公园、医院、学校、新城商务楼宇等。

另外，绿地集团将根据自身发展战略，在合作区域内进行产业地产、商业地产以及高端居住产品的综合性开发，同时在文化旅游、跨境电商、金融平台等其它城市经济领域开展全方位合作。

宁波杭州湾新区位于上海、杭州、宁波的几何中心，是国家级经济技术开发区、国家级出口加工区。

绿地控股周一收报9.17元，过去一个月累计微跌0.7%。（完）