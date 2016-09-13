绿地控股拟向宁波杭州湾新区投资500亿元 大基建战略升级

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月13日 - 中国大型房企--绿地控股(600606.SS)周一晚公告称，全资子公司绿地集团已与宁波杭州湾新区管委会签约，绿地集团将在基础设施建设、产业投资、地产开发等领域与杭州湾新区管委会开展全面合作，在2020年底前完成总投资500亿元人民币以上。
公告指出，绿地的大基建战略由此向大投资战略拓展，通过“基础设施投资+产业导入+房地产开发并行推进”的模式，依托大基建板块协同房地产、商业、金融等板块实现全面发展。
双方合作内容包括沪甬合作示范区建设、城市规划设计、基础设施建设、公共服务设施建设、产业投资和地产开发等多个方面，近期内将以滨海新城为合作开发的起步区。不过绿地强调，上述合作对公司今年的经营业绩不构成重大影响。
基础设施将采用PPP模式（政府与社会资本合作），包括滨海新城区域内部分市政工程、城市道路、轨道交通、综合管廊、水利工程、绿化、污水处理等；公共服务基础设施亦以PPP模式为主，包括滨海新城区域内部分公园、医院、学校、新城商务楼宇等。
另外，绿地集团将根据自身发展战略，在合作区域内进行产业地产、商业地产以及高端居住产品的综合性开发，同时在文化旅游、跨境电商、金融平台等其它城市经济领域开展全方位合作。
宁波杭州湾新区位于上海、杭州、宁波的几何中心，是国家级经济技术开发区、国家级出口加工区。
绿地控股周一收报9.17元，过去一个月累计微跌0.7%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。