绿地纽约房产项目昨动工 投资逾50亿美元创中资房企纪录

路透上海12月16日 - 中国第二大房地产企业--绿地集团周二宣布，绿地集团美国公司与Forest city(FCEa.N)合作开发的纽约太平洋公园项目周一动工，项目计划总投资逾50亿美元，这是纽约30年来最大规模房地产综合体项目之一，同时也是中国房企迄今为止在美最大投资。绿地美国公司持有该项目70%权益。

绿地集团新闻稿指出，加上洛杉矶绿地中心项目，绿地在美项目总投资额达60亿美元。纽约项目计划明年启售，同时面向当地及国际客户群体推广，建成大型多元化综合社区，与在售的洛杉矶绿地中心一期项目的定位相同，以促成绿地品牌本土影响力不断提升。

截至目前，绿地洛杉矶项目一期已预定已逾六成；二期项目前期预预订也即将展开，预计年内将实现预订及预售额40亿元人民币。绿地集团还宣布其2014年海外预售额将达到39亿美元。

纽约太平洋公园项目位于布鲁克林正中心，紧邻巴克莱球场以及布鲁克林最大的购物中心，总占地面积约6.45万平方米，规划总建筑面积近60万平方米。项目计划建设的14栋楼包括6,067户出租公寓和可售住宅单元、商办楼宇及酒店。

绿地集团去年12月与Forest city全资子公司森林城集团（Forest City Ratner Companies）签署合资协议，并于今年7月项目交割、成立了合资公司，共同收购了开发后者持有的该项目，由此合力为项目注入资本和效率，推动该项目开发建设。

绿地集团董事长、总裁张玉良表示，绿地继续看好美国市场，美国经济持续复苏，房地产市场整体处于稳健增长期，市场需求空间仍然很大，纽约更是安全的长期投资之地。

他说，下一步，绿地将继续加大在美国市场的拓展力度。除现有投资项目外，绿地还将密切关注纽约、洛杉矶、芝加哥、旧金山等地投资机会。

目前绿地集团在海外的房地产项目总投资已超过200亿美元。公司计划今年海外房产业务销售收入将达200亿元，明年将倍增。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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