绿地控股整合旗下金融产业 构建金融服务云平台和O2O闭环

路透上海4月18日 - 中国最大房企之一的绿地控股(600606.SS)子公司绿地金融投资控股集团周一宣布，该公司将整合旗下多项金融业务，以及利用绿地数百万会员和千万数量级用户的资源，依托互联网，构建金融服务云平台和O2O（线上线下）闭环体系。

公司新闻稿称，绿地金控将其互联网金融事业部改制为绿地创新投资有限公司，注册资本15亿元人民币。创投公司未来还将通过自主申请、收购兼并、战略投资等方式获得基金代销、内部征信和公募基金等金融牌照，打造多领域、多方位的创新金融服务生态圈。

创投公司将依托线上平台吉客网，以即将上线的绿地支付为基础，整合交易所、财富管理、绿地小贷、保险经纪等多项金融业务，构建链接绿地旗下所有产业服务能力的绿地云平台。绿地金融还将推出线下体验店，打造精英管家式的社区金融服务，计划三年内在全球开设3,000家体验店。

据绿地集团副总裁兼绿地金控集团董事长、总裁耿靖介绍，未来吉客体验中心将依托绿地集团的物业资产，以绿地物业所在的社区或商圈为首要考虑，即以上海为中心，迅速在上海重要城区开设分店，并辐射长三角地区的核心城市，例如在苏州、杭州、无锡等，完成第二批分店的开设。

他说，在获取成功经验的基础上，绿地金融将复制商业模式并计划进入美国、加拿大、英国、澳大利亚等已布局绿地房产项目的四大洲九国十二城。

绿地金控去年7月增资至90亿元，为公司进一步推进证券、保险、信托等金融牌照的设立、并购工作奠定基础。绿地金控正筹划发起设立券商、银行及保险公司，亦加紧对外并购工作，重点推进第三方支付牌照、人寿保险、信托等项目的收购。新闻稿称，目前绿地金控对第三方支付牌照的收购工作已接近收官，“绿地支付”即将上线。（完）