绿地控股整合旗下金融产业 构建金融服务云平台和O2O闭环

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月18日 - 中国最大房企之一的绿地控股(600606.SS)子公司绿地金融投资控股集团周一宣布，该公司将整合旗下多项金融业务，以及利用绿地数百万会员和千万数量级用户的资源，依托互联网，构建金融服务云平台和O2O（线上线下）闭环体系。
公司新闻稿称，绿地金控将其互联网金融事业部改制为绿地创新投资有限公司，注册资本15亿元人民币。创投公司未来还将通过自主申请、收购兼并、战略投资等方式获得基金代销、内部征信和公募基金等金融牌照，打造多领域、多方位的创新金融服务生态圈。
创投公司将依托线上平台吉客网，以即将上线的绿地支付为基础，整合交易所、财富管理、绿地小贷、保险经纪等多项金融业务，构建链接绿地旗下所有产业服务能力的绿地云平台。绿地金融还将推出线下体验店，打造精英管家式的社区金融服务，计划三年内在全球开设3,000家体验店。
据绿地集团副总裁兼绿地金控集团董事长、总裁耿靖介绍，未来吉客体验中心将依托绿地集团的物业资产，以绿地物业所在的社区或商圈为首要考虑，即以上海为中心，迅速在上海重要城区开设分店，并辐射长三角地区的核心城市，例如在苏州、杭州、无锡等，完成第二批分店的开设。
他说，在获取成功经验的基础上，绿地金融将复制商业模式并计划进入美国、加拿大、英国、澳大利亚等已布局绿地房产项目的四大洲九国十二城。
绿地金控去年7月增资至90亿元，为公司进一步推进证券、保险、信托等金融牌照的设立、并购工作奠定基础。绿地金控正筹划发起设立券商、银行及保险公司，亦加紧对外并购工作，重点推进第三方支付牌照、人寿保险、信托等项目的收购。新闻稿称，目前绿地金控对第三方支付牌照的收购工作已接近收官，“绿地支付”即将上线。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。